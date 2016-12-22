"Юнайтед" не отпустит Мартиаля и Рэшфорда

"Манчестер Юнайтед" собирается отклонить любые предложения об аренде нападающего Маркуса Рэшфорда и вингера Антони Мартиаля.

Сегодня утром стало известно, что "Вест Хэм" желает арендовать Мартиаля и Рэшфорда на вторую половину сезона. После открытия зимнего трансферного окна "молотобойцы" отправят соответствующий запрос на "Олд Траффорд".



Тем не менее, воплотить этот план в реальность лондонскому клубу не суждено. Как сообщает ESPN, "Юнайтед" ответит отказом на любые предложения по Мартиалю и Рэшфорду.



По информации источника, главный тренер "дьяволов" Жозе Моуриньо по-прежнему рассчитывает на молодых игроков. Несмотря на то, что Антони и Маркус не имеют постоянной практики, португалец не хочет отпускать их в преддверии напряженного графика матчей.