"Юнайтед" не отпустит Мартиаля и Рэшфорда

Антони Мартиаль и Маркус Рэшфорд "Манчестер Юнайтед" собирается отклонить любые предложения об аренде нападающего Маркуса Рэшфорда и вингера Антони Мартиаля.

Сегодня утром стало известно, что "Вест Хэм" желает арендовать Мартиаля и Рэшфорда на вторую половину сезона. После открытия зимнего трансферного окна "молотобойцы" отправят соответствующий запрос на "Олд Траффорд".

Тем не менее, воплотить этот план в реальность лондонскому клубу не суждено. Как сообщает ESPN, "Юнайтед" ответит отказом на любые предложения по Мартиалю и Рэшфорду.

По информации источника, главный тренер "дьяволов" Жозе Моуриньо по-прежнему рассчитывает на молодых игроков. Несмотря на то, что Антони и Маркус не имеют постоянной практики, португалец не хочет отпускать их в преддверии напряженного графика матчей.



Метки Манчестер Юнайтед, Мартиаль, Рэшфорд

Автор foxmcfc   

Дата 22.12.2016 09:00

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  1. halamadrid94 22.12.2016 11:54 # halamadrid94
    Будут играть в Лиге Европы против середняков и в кубках , и все довольны

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  2. udaff 22.12.2016 10:05 # udaff
    Всё верно. Самим нужны. Ребята толковые.

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  3. el-pistalero 22.12.2016 09:56 # el-pistalero
    MANUTD-FAPL.RU

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  4. mr-tsoy 22.12.2016 09:08 # mr-tsoy
    на вторую половину пригодятся

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