"Юнайтед" не отпустит Мартиаля и Рэшфорда
"Манчестер Юнайтед" собирается отклонить любые предложения об аренде нападающего Маркуса Рэшфорда и вингера Антони Мартиаля.
Сегодня утром стало известно, что "Вест Хэм" желает арендовать Мартиаля и Рэшфорда на вторую половину сезона. После открытия зимнего трансферного окна "молотобойцы" отправят соответствующий запрос на "Олд Траффорд".
Тем не менее, воплотить этот план в реальность лондонскому клубу не суждено. Как сообщает ESPN, "Юнайтед" ответит отказом на любые предложения по Мартиалю и Рэшфорду.
По информации источника, главный тренер "дьяволов" Жозе Моуриньо по-прежнему рассчитывает на молодых игроков. Несмотря на то, что Антони и Маркус не имеют постоянной практики, португалец не хочет отпускать их в преддверии напряженного графика матчей.
22.12.2016 09:00
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Будут играть в Лиге Европы против середняков и в кубках , и все довольны
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Всё верно. Самим нужны. Ребята толковые.
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MANUTD-FAPL.RU
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на вторую половину пригодятся
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