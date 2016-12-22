"Вест Бромвич" предложил 18 миллионов фунтов за Шнайдерлена

Морган Шнайдерлен "Вест Бромвич" предложил рекордную для своего клуба сумму в 18 миллионов фунтов за полузащитника "Манчестер Юнайтед" Моргана Шнайдерлена.

Летом 2014 предыдущий наставник "красных дьяволов" Луи Ван Галь потратил 24 млн. фунтов на приобретение Шнайдерлена у "Саутгемптона". Однако нынешний рулевой "Юнайтед" Жозе Моуриньо совершенно не доверяет Моргану, который не появляется на поле с 19 ноября.

Моуриньо уже сказал, что не собирается препятствовать уходу отдельных игроков, включая 27-летнего француза, и персона Моргана вызывает повышенный интерес со стороны других клубов Премьер-Лиги.

Одним из претендентов на Шнайдерлена считается "Эвертон", во главе которого находится поработавший с Морганом в "Саутгемптоне" Рональд Куман. Однако первым свой интерес в официальное предложение оформил "Вест Бромвич", сообщает Sky Sports.

Даже если предложение "дроздов" будет принято, Шнайдерлену еще предстоят непростые переговоры насчет личного контракта. В данный момент Морган получает 120 тыс. фунтов в неделю, что слишком много и для "Вест Бромвича", и для "Эвертона".

Добавим, что свой действующий трансферный рекорд "Вест Бромвич" установил в августе этого года, заплатив "Тоттенхэму" 13 млн. фунтов за полузащитника Насера Шадли.


Метки Вест Бромвич, Манчестер Юнайтед, Шнайдерлен

Автор mihajlo   

Дата 22.12.2016 08:00

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  1. sj606 22.12.2016 13:05 # sj606
    минимум 25 и расходимся дружно

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  2. iroquez 22.12.2016 09:49 # iroquez
    На 5 млн+5млн бонусами сойдутся

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  3. halamadrid94 22.12.2016 08:20 # halamadrid94
    Этот ТОПЧИК получает 120к ??? Охренеть можно . Красавчик Моур . Понял, что святые развели ЛВГ , который не достоин и половины своей зарплаты .

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  4. guardian95 22.12.2016 08:03 # guardian95
    первонах..

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