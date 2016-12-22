"Вест Бромвич" предложил 18 миллионов фунтов за Шнайдерлена

"Вест Бромвич" предложил рекордную для своего клуба сумму в 18 миллионов фунтов за полузащитника "Манчестер Юнайтед" Моргана Шнайдерлена.

Летом 2014 предыдущий наставник "красных дьяволов" Луи Ван Галь потратил 24 млн. фунтов на приобретение Шнайдерлена у "Саутгемптона". Однако нынешний рулевой "Юнайтед" Жозе Моуриньо совершенно не доверяет Моргану, который не появляется на поле с 19 ноября.



Моуриньо уже сказал, что не собирается препятствовать уходу отдельных игроков, включая 27-летнего француза, и персона Моргана вызывает повышенный интерес со стороны других клубов Премьер-Лиги.



Одним из претендентов на Шнайдерлена считается "Эвертон", во главе которого находится поработавший с Морганом в "Саутгемптоне" Рональд Куман. Однако первым свой интерес в официальное предложение оформил "Вест Бромвич", сообщает Sky Sports.



Даже если предложение "дроздов" будет принято, Шнайдерлену еще предстоят непростые переговоры насчет личного контракта. В данный момент Морган получает 120 тыс. фунтов в неделю, что слишком много и для "Вест Бромвича", и для "Эвертона".



Добавим, что свой действующий трансферный рекорд "Вест Бромвич" установил в августе этого года, заплатив "Тоттенхэму" 13 млн. фунтов за полузащитника Насера Шадли.