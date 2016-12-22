Каррагер считает Аспиликуэту лучшим защитником Премьер-Лиги

Сесар Аспиликуэта Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагером назвал Сесара Аспиликуэту из "Челси" лучшим защитником в этом сезоне Премьер-Лиги.

В минувшую субботу Аспиликуэта помог "синим" одержать 11-ю победу кряду в Премьер-Лиге — 0:1 над "Кристал Пэлас". К своей блестящей игре в обороне Сесар добавил результативную передачу на Диего Косту, за что получил награду Игрока Матча.

За свое время в "Челси" 27-летнему испанцу довелось поиграть на множестве позиций — и в качестве левого защитника, и в качестве правого защитника, а с сентября Аспиликуэта является одним из трех центральных защитников в схеме Антонио Конте 3-4-3. Каррагер считает, что в данный момент по игре в обороне Сесару нет равных во всей Премьер-Лиге.

"Аспиликуэта — лучший защитник в лиге. Можно сколько угодно говорить о крайних защитниках, которые теперь превращаются в вингеров. Если и есть какой-то крайний защитник, которого бы я хотел видеть в своей команде, то это однозначно Аспиликуэта. В случае с ним ты абсолютно точно знаешь, что будешь получать каждую неделю", — цитирует Каррагера Evening Standard.


Метки Аспиликуэта, Каррагер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.12.2016 07:00

Количество просмотров Просмотров: 3137

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. rukhshed 22.12.2016 10:04 # rukhshed
    Это точно , все время про него забывают. Он отлично работает на любой позиции куда его не ставят практически без ошибок. Не помню чтобы хоть раз его критиковали

    (ответить)

  2. electric 22.12.2016 08:45 # electric
    молодец карра. пыль в глаза не помешает. красный навсегда!

    (ответить)

  3. karnivool 22.12.2016 08:45 # karnivool
    Каррагер считает Аспиликуэту лучшим защитником Премьер-Лиги
    Уриня: Если бы у меня было 11 Аспиликуэт, я бы сразу выиграл Лигу Чемпионов
    Такие спецы херни не скажут!

    (ответить)

  4. halamadrid94 22.12.2016 08:04 # halamadrid94
    Один из лучших пяти крайних защитников в мире на данный момент . Косит под Рамоса , с правого края перешел в центр .

    (ответить)

  5. takemeron 22.12.2016 07:57 # takemeron
    Вызывайте пожарных!!!!

    (ответить)

  6. chelsea-69 22.12.2016 07:54 # chelsea-69
    Для колбасоида чет совсем одыкватно

    (ответить)

  7. j-silver 22.12.2016 07:29 # j-silver
    тiльки скум кукарекает про какого то байи

    (ответить)

  8. mata-hazard 22.12.2016 07:20 # mata-hazard
    Карра хуйни не скажет.

    (ответить)

  9. el-pistalero 22.12.2016 07:07 # el-pistalero
    "Откуда Каррагеру знать кто лучший, а кто худший??"

    "Карра сам был привозилой, для него даже Аспи является топом. Неудивительно!"

    "Карра, тебе показать стату Клайна"?

    и что то вроде этого...

    А на самом деле он прав.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: