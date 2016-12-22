Каррагер считает Аспиликуэту лучшим защитником Премьер-Лиги
Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагером назвал Сесара Аспиликуэту из "Челси" лучшим защитником в этом сезоне Премьер-Лиги.
В минувшую субботу Аспиликуэта помог "синим" одержать 11-ю победу кряду в Премьер-Лиге — 0:1 над "Кристал Пэлас". К своей блестящей игре в обороне Сесар добавил результативную передачу на Диего Косту, за что получил награду Игрока Матча.
За свое время в "Челси" 27-летнему испанцу довелось поиграть на множестве позиций — и в качестве левого защитника, и в качестве правого защитника, а с сентября Аспиликуэта является одним из трех центральных защитников в схеме Антонио Конте 3-4-3. Каррагер считает, что в данный момент по игре в обороне Сесару нет равных во всей Премьер-Лиге.
"Аспиликуэта — лучший защитник в лиге. Можно сколько угодно говорить о крайних защитниках, которые теперь превращаются в вингеров. Если и есть какой-то крайний защитник, которого бы я хотел видеть в своей команде, то это однозначно Аспиликуэта. В случае с ним ты абсолютно точно знаешь, что будешь получать каждую неделю", — цитирует Каррагера Evening Standard.
22.12.2016 07:00
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Это точно , все время про него забывают. Он отлично работает на любой позиции куда его не ставят практически без ошибок. Не помню чтобы хоть раз его критиковали
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молодец карра. пыль в глаза не помешает. красный навсегда!
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Каррагер считает Аспиликуэту лучшим защитником Премьер-Лиги
Уриня: Если бы у меня было 11 Аспиликуэт, я бы сразу выиграл Лигу Чемпионов
Такие спецы херни не скажут!
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Один из лучших пяти крайних защитников в мире на данный момент . Косит под Рамоса , с правого края перешел в центр .
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Вызывайте пожарных!!!!
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Для колбасоида чет совсем одыкватно
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тiльки скум кукарекает про какого то байи
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Карра хуйни не скажет.
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"Откуда Каррагеру знать кто лучший, а кто худший??"
"Карра сам был привозилой, для него даже Аспи является топом. Неудивительно!"
"Карра, тебе показать стату Клайна"?
и что то вроде этого...
А на самом деле он прав.
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