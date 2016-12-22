Каррагер считает Аспиликуэту лучшим защитником Премьер-Лиги

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагером назвал Сесара Аспиликуэту из "Челси" лучшим защитником в этом сезоне Премьер-Лиги.

В минувшую субботу Аспиликуэта помог "синим" одержать 11-ю победу кряду в Премьер-Лиге — 0:1 над "Кристал Пэлас". К своей блестящей игре в обороне Сесар добавил результативную передачу на Диего Косту, за что получил награду Игрока Матча.



За свое время в "Челси" 27-летнему испанцу довелось поиграть на множестве позиций — и в качестве левого защитника, и в качестве правого защитника, а с сентября Аспиликуэта является одним из трех центральных защитников в схеме Антонио Конте 3-4-3. Каррагер считает, что в данный момент по игре в обороне Сесару нет равных во всей Премьер-Лиге.



"Аспиликуэта — лучший защитник в лиге. Можно сколько угодно говорить о крайних защитниках, которые теперь превращаются в вингеров. Если и есть какой-то крайний защитник, которого бы я хотел видеть в своей команде, то это однозначно Аспиликуэта. В случае с ним ты абсолютно точно знаешь, что будешь получать каждую неделю", — цитирует Каррагера Evening Standard.