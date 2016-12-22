Класс 92. Кто будет тренером?
Стивен Джеррард готовится принять молодежную команду "Ливерпуля", Райан Гиггз ждет предложения, которое будет соответствовать его амбициям, Пол Скоулз критикует менеджеров "Манчестер Юнайтед", проходя тренерские курсы экстерном, а Гари Невилл смирился с тем, что тренерская работа — не для него. Почему же никто из недавних звезд Премьер-Лиги до сих пор не стал менеджером клуба элитного дивизиона?
Пеп Гвардиола в 45 лет — живой классик тренерского жанра, Луис Энрике и Зинедин Зидан руководят "Барселоной" и "Реалом", Диего Симеоне поднял на новый уровень "Атлетико", дважды сыграв в финале Лиги Чемпионов. Это Испания, а в Италии "Миланом" руководит Винченцо Монтелла, "Лацио" — Симоне Индзаги, "Сассуоло" — Эусебио ди Франческо. Почему же в Англии нет среди менеджеров клубов АПЛ известных в недавнем прошлом игроков с английским паспортом?
Гвардиола, Почеттино, Куман, Каранка, Билич … Но они — не англичане, а Почеттино — просто известный в прошлом игрок, но не звезда. Эдди Хау — молодой и перспективный, англичанин, но уж точно никакая не звезда в прошлом, такой себе английский Юрген Клопп, к тому же — пока еще даже в "Майнце", а не в "Боруссии". Где же английские звездные тренеры? Давайте попробуем разобраться на примере знаменитого "Класса 92", что же мешает английским футбольным звездам уже сейчас воплощать свои идеи на футбольном поле в клубах Премьер-Лиги? А идеи-то есть — послушайте только Гари Невилла. Как он умеет разложить все по полочкам, вещая с голубого экрана!
Гари Невилл
С него и начнем — Гари совсем недавно признал, что в ближайшие пять лет не видит себя тренером, приняв решение сосредоточиться на карьере телеведущего и аналитика. Когда Невилл появился на английском спортивном ТВ, разбирая матчи Премьер-Лиги, его стиль анализа стал настоящим откровением — бывший защитник МЮ умел так четко, лаконично и ясно разбирать происходящее на футбольном поле, что у всех, кто его слушал, не могла не возникнуть мысль: "А почему бы ему не попробовать себя в роли тренера?"
Увы, но это была классическая ситуация из категории "если ты такой умный, почему же такой бедный?" В теории Гари мог убедительно рассказать, как надо играть тому или иному футболисту, раскритиковать решение любого тренера, но на практике он сам оказался неспособным реализовать все свои идеи.
Возможно, где-то Гари Невилл сам уверовал в собственную гениальность, когда раскладывал по полочкам действия футболистов у тактической доски, и подписался на работу, которая была слишком рискованным шагом. В "Валенсии" в последние годы проваливался не только Невилл, а в числе тренеров, которые пытались вернуть левантийцев в элиту испанского футбол,а были и вполне себе успешные в других местах специалисты, но провал Гари запомнился больше всего именно из-за того образа умника, который он себе создал на ТВ.
Сейчас Гари вернулся к категории "говорящих голов", к которым в Англии относятся с юмором — тот же Алан Ширер может сколько угодно рассказывать, "как надо", но все будут помнить, что именно с ним на тренерской скамье "Ньюкасл" впервые опустился в Чемпионшип. Так и с Невиллом — неудача в "Валенсии" и сборной Англии бросает тень на все его дальнейшие попытки стать великим аналитиком на ТВ. Как тут не вспомнить, что в своей знаменитой уже застольной речи Сэм Эллардайс говорил, в том числе о том, что Рой Ходжсон провалился потому, что слишком доверился Невиллу с его гениальными только на словах идеями. Сейчас Гари Невилл — витающий в облаках перфеционист-теоретик, не сумевший доказать ничего из того, о чем говорил, на практике.
Фил Невилл
Если одной из главных проблем Гари было то, что он поспешил и совершенно не угадал с первым опытом работы тренером, то его младший брат, хоть и не слывет таким умником, как Гари, но поступил мудрее. Фил не спешит выходить на первый план, потому что понимает все сложности работы менеджером и то, как быстро можно загубить свою репутацию в современном футболе.
Возможно, он заждался правильного времени и правильного предложения, но уж точно был прав, отказавшись от работы в "Эвертоне", когда там искали замену Роберто Мартинесу — принимать клуб такого уровня молодому тренеру еще не время. Кажется, Фил Невилл планирует начать свое самостоятельное плавание с клуба Чемпионшипа, и в скором времени мы услышим о его назначении в условный "Ноттингем".
Конечно, Фил производит впечатление "тренера-физрука", но в отличие от других воспитанников сэра Алекса, Невилл-младший — приземленная фигура, человек, не избалованный титулами в "Эвертоне" и способный понять, что действительно нужно середнячку Премьер-Лиги или представителю Чемпионшипа. В отличие от своих товарищей по "Классу 92", он играл не только в "Манчестер Юнайтед", в чем его несомненное преимущество перед началом тренерской карьеры.
Пол Скоулз
Пол Скоулз — вероятно, самая большая тренерская надежда в этой компании. Полузащитник, которого по стилю игры считали, скорее, испанцем, чем англичанином, отлично читал игру, обладал рядом качеств, благодаря которым его считали своим Хави и Иньестой. Скоулз имеет свое видение футбола, и то, что он мог наблюдать на "Олд Траффорд" в последние годы, ему по большей части не нравилось.
Скоулз — не меньший, а даже больший перфекционист, чем Невилл. Главной проблемой Пола-тренера могут стать его немногословность и замкнутость — раскрутить его на интервью в годы игроцкой карьеры смогли только считанные журналисты, а то, что сейчас он стал комментировать работу менеджеров "Юнайтед" — не более чем попытка самого Скоулза попробовать себя в роли публичной личности. Ведь если он станет когда-либо менеджером "Юнайтед" — ему придется говорить с общественностью и объяснять какие-то свои решения.
Скоулз — перфекционист-ворчун, напоминающий по складу характера одноименного героя мультика "Мишки Гамми". Если сейчас он недоволен буквально всем, что происходит в "Юнайтед", то можно себе представить его отношение к игрокам в качестве тренера и его требования. Возможно, создавшийся образ Скоулза и не соответствует действительности, и в личном общении с людьми он далеко не так мрачен, как на публике, но в современном футболе тренер должен уметь не только критиковать, но и поощрять своих подчиненных. Умеет ли это вечно недовольный всем Скоулз — узнаем вскоре.
Пол сейчас проходит ускоренными темпами обучение, чтобы получить все необходимые корочки, но начинать ему, вероятно, придется с клуба Чемпионшипа. Его уже несколько раз приглашали в любимый с детства "Олдхэм", но Скоулз так же осторожен в выборе своего первого клуба для тренерского опыта, как и Фил Невилл. По той простой причине, что хочет строить команду, играющую в техничный футбол, а "Олдхэм" — это обычный среднестатистический клуб "трясины" без амбиций и с мизерными бюджетом.
Райан Гиггз
Райан Гиггз, в отличие от Скоулза, к учебе относится без особого энтузиазма, предпочитая получать практический опыт. Валлиец уже успел попробовать себя и в роли главного тренера, исполняя обязанности "временщика" в МЮ, и в качестве помощника Дэвида Мойеса и Луи Ван Галя. Не дал превратиться ему в такого себе "серого кардинала" клуба, который остается при своей должности при любом тренере приход Моуриньо. Португалец понимал, что с Гиггзом не сработается, а также прекрасно осознавал то, что Райан не был заинтересован в том, чтобы Мойес и Ван Галь работали на "Олд Траффорд" "долго и счастливо", так как сам метит в кресло менеджера "Юнайтед". Не заинтересован он и том, чтобы все получилось у Моуриньо.
Пока что мы не можем знать, каков на самом деле Гиггз-менеджер, но его причастность к разочаровывающим сезонам правления на "Олд Траффорд" Мойеса и Ван Галя очевидна и вызывает логичный скепсис, когда заходит речь о тренерских талантах Райана. Очевидно, что Гиггз хочет руководить клубом по образу и подобию сэра Алекса — с другими менеджерами как игрок он не работал, методы Ферги считает правильными и действенными, а в своем таланте управлять людьми не сомневается. Но Гиггз — не Фергюсон, в этом — главная проблема.
Интересна ситуация, которая произошла на собеседовании в "Суонси". По информации, исходящей из Уэльса, Гиггз провалился из-за того, что не смог ничем заинтересовать американских владельцев клуба, воспринимавших его как обычного кандидата, а не бывшую звезду "Юнайтед". Сам же Райан позже сказал, что это "Суонси" не смог ничем заинтересовать его, и те цели, которые стоят сейчас перед клубом, недостаточно амбициозны для него.
В такой ситуации возникает вопрос: "А кто же подойдет амбициям Гиггза в Премьер-Лиге?" "Манчестер Юнайтед"? Но туда его без опыта не позовут. Какой-то крепкий середняк типа "Стоука" или "Саутгемптона"? Но они потому и крепкие, что у них все хорошо при нынешних наставниках. Кажется, что Гиггз все же этими словами о неамбициозности "Суонси" пытался сгладить бьющую по его репутации реальную причину того, что менеджером "лебедей" стал Боб Брэдли, а не он — уже выбиравший для себя команду помощников и не веривший в то, что "Суонси" выберет кого-то другого. Опять — перфекционизм, но немного другого рода — с "понтами" и эго на уровне Жозе Моуриньо, но пока что и близко без каких-либо достижений на тренерском уровне.
Ники Батт
Вот у кого "понтов" в этой компании меньше всего — так это у Ники Батта. Он спокойно себе работает с молодежью "Юнайтед", получая удовольствие от этого процесса и пока что амбициями самостоятельной тренерской карьеры не страдает. Именно его видел в роли своего помощника Гиггз, прекрасно понимающий, что Батт — человек, котором можно доверить тренировочный процесс.
На самом деле, когда уляжется пыль от попыток проявить себя в качестве главных персон в клубе Невилла, Скоулза и Гиггза, вполне себе может оказаться, что именно Батт наделен лучшими качествами для успешной работы тренером. Сейчас у него есть роль главы клубной академии "Манчестер Юнайтед", возможность постоянно получать новый опыт, работать с будущими звездами и кто знает — возможно, в один прекрасный день, Ники все же попробует себя в роли менеджера.
Дэвид Бекхэм
Последним в знаменитой шестерке с ролью тренера ассоциируется Дэвид Бекхэм, но совсем не потому, что у него нет таланта к управлению клубом. Скорее, наоборот — из него-то как раз мог бы получиться отличный менеджер, но Дэвида больше прельщает роль владельца футбольного клуба и не исключено, что после экспериментов в МЛС он вернется на родину именно в этой роли.
Бекхэм доказал и на поле, и за его пределами, что он успешен во всем, чем занимается. Бекс стал миллионером в первую очередь благодаря собственному образу, но и в футбол он играть умел, причем проявил себя именно в роли футболиста, который отлично читал игру, а из таких часто получаются гениальные тренеры. Он умеет работать с людьми, его авторитет в мире футбола на заоблачном уровне, и любой из современных футболистов относился бы к нему с неменьшим уважением, чем нынешние игроки "Реала" — к Зидану. Ведь не секрет, что вполне успешно работающий в Мадриде француз делает ставку именно на собственный авторитет в управлении командой, больше всех из нынешних топ-тренеров напоминая по стилю работы сэра Алекса. Бекхэм не так суров, как Зидан, но он достаточно дипломатичен, чтобы стать успешным менеджером. Повторимся — если бы его заинтересовала эта роль.
К слову, когда Сэм Эллардайс принимал "Сандерленд" со вполне конкретной целью — быть при деле к моменту, когда сборная Англии займется поисками сменщика Роя Ходжсона, он предлагал союз Бекхэму. По задумке Большого Сэма фигура Бекхэма должна была настроить на позитив общественность и придать веса связке Эллардайс — Бекхэм в глазах FA. Тот факт, что Дэвиду хватило ума не связываться с погоревшим в итоге на собственной жадности и неосторожности Сэмом, еще раз говорит о мудрости Бекхэма и его удивительном чутье. Дэвид всегда точно знает, что он хочет от жизни, и если когда-то он захочет попробовать себя в роли менеджера — у него буду шансы на успех. Ведь Успех — его второе имя.
Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru
22.12.2016 06:00
Просмотров: 10093
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Скиньте сайты для скачки музыки на комп. Че т зайцев нет вирусный кпц
(ответить)
украинцы есть тут? люди отзовитесь . . .
(ответить)
Просто храни Linkin Park
(ответить)
https://cs7054.vk.me/c836224/v836224744/140d9/tdBGksfvuTc.jpg
Скаузерши охуенные
(ответить)
вы че сука терпилы фапловские, охуели
Кто против дагов че имеет. Любого разьебу нахуй
(ответить)
фууууухххххх
наконец-то нажал выйти!
(ответить)
Не скидывайте больше мое фото пожалуста(((
(ответить)
степаново фото в коллекцию
(ответить)
Степан утверждает что сидел на зоне.
Отсюда вопрос:
как много раз степан ронял мыло на зоне?
и как много раз из этих случаев он ронял его специально?
(ответить)
топ 3 ржачных фейлов в постели:
- она хрюкает вагиной после секса
- она обосларась тебе на хуй во время анала
- ты блеванул ей прямо на лицо во время секса
(ответить)
Сидибе топер, не?
(ответить)
топ порно-предпочтений
1. XXXL size
2. Shemale
3. Ebony (не мулатки, а именно черные как ночь)
4. Gang bang
5. Делиться женой (партнершой)
6. Gay Gang bang
(ответить)
У Юлиана Дракслера появился ещё один вариант продолжения карьеры. По данным The Times, 23-летний немец может сменить "Вольфсбург" на "Ливерпуль".
Клоппи с него сделает отличного игрока! Талант то есть
(ответить)
Топ бесполезных наций.
1. Русские
2. Казахи
3. Украинцы
4. Дагестанцы
5. Остальные кавказстанцы.
(ответить)
топ музыкальных стилей
1 поп
2 рэп
3 рок(говнецо)
(ответить)
Преступность, нищета? -Да. Коррупция, беднота? - Да.
(ответить)
Мой топ-10 девок:
1 Арабки
2 Турчанки
3 Индианки
4 Славянки
5 Гречанки
6 Доминиканки
7 Узбечки
8 Еврейки
9 Чешки
10 Брианна Бенсон (Албания, г. Тирана)
(ответить)
пихайло хронику завез
(ответить)
Фабр с джерардом и руни
https://pp.vk.me/c626221/v626221701/3d241/mw9Ysjaae3Y.jpg
(ответить)
назовите топ 10 украинских актеров и артистов
ох вейт...))0
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий