МЮ повторно разгромил "Атлетик" и вышел в финал Лиги Европы

"Манчестер Юнайтед" разгромил испанский "Атлетик" в домашних стенах со счетом 4:1 и вышел в финал Лиги Европы.

Стартовый состав "красных дьяволов" не изменился относительно победы 0:3 в Бильбао.



Гости уверенно начали матч и после пары неточных ударов открыли счет. На 31-й минуте Микель Хаурегисар подхватил мяч после заблокированного выстрела партнера и с дистанции поразил верхний угол ворот — 0:1.



На 43-й минуте хозяева были обязаны сравнивать счет. Патрик Доргу великолепной передачей вывел Гарначо один на один по центру. Алехандро подсек мяч перед голкипером, но по воротам не попал.



Во втором тайме "Атлетик" смотрелся предпочтительнее, сохраняя робкую надежду на "камбэк".



Рубен Аморим отреагировал на неудачную игру "Юнайтед" тройной заменой, и Маунт, один из вышедших на поле игроков, сравнял счет на 72-й минуте. Лени Йоро завел мяч в штрафную, после чего отдал короткую передачу на Мейсона, а тот развернулся и пробил — 1:1.



Гости приуныли и на 79-й минуте пропустили еще раз. Бруну Фернандеш подал угловой, а Каземиро, присев, головой переправил мяч в ворота — 2:1.



"Дьяволы" принялись куражиться, и на 85-й минуте отличился даже Расмус Хейлунд, из пределов вратарской замкнув прострел Амада Диалло — 3:1.



Но это был еще не конец, потому что в компенсированное время Маунт почти с центра поля забросил мяч в покинутые голкипером ворота — 4:1.



Смирившись со своей участью, "Атлетик" принялся показывать раскрепощенную игру с начала мачта и справедливо забил гол. Однако "Юнайтед" вовремя включился и по-настоящему порадовал публику "Олд Траффорд".



"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Атлетик" (Испания) — 4:1 (0:1) по сумме двух матчей — 7:1



Голы: Маунт 72, 90, Каземиро 79, Хейлунд 85 — Хаурегисар 31.



"Манчестер Юнайтед": Онана, Линделеф (Амасс 81), Магуайр, Йоро, Мазрауи (Шоу 62), Угарте (Маунт 62), Каземиро (Майну 81), Доргу, Фернандеш, Гарначо (Диалло 63), Хейлунд.



"Атлетик": Агирресабалага, Горосабель (Де Маркос 61), Альварес, Нуньес, Берчиче, Де Галаррета (Прадос 61, Весга 73), Хаурегисар, Джало (Олабаррьета 62), Беренгер, Гомес (Гурусета 67), Саннади.



Предупреждения: Мазрауи, Каземиро, Доргу — Хаурегисар, Нуньес, Беренгер, Саннади.