МЮ повторно разгромил "Атлетик" и вышел в финал Лиги Европы
"Манчестер Юнайтед" разгромил испанский "Атлетик" в домашних стенах со счетом 4:1 и вышел в финал Лиги Европы.
Стартовый состав "красных дьяволов" не изменился относительно победы 0:3 в Бильбао.
Гости уверенно начали матч и после пары неточных ударов открыли счет. На 31-й минуте Микель Хаурегисар подхватил мяч после заблокированного выстрела партнера и с дистанции поразил верхний угол ворот — 0:1.
На 43-й минуте хозяева были обязаны сравнивать счет. Патрик Доргу великолепной передачей вывел Гарначо один на один по центру. Алехандро подсек мяч перед голкипером, но по воротам не попал.
Во втором тайме "Атлетик" смотрелся предпочтительнее, сохраняя робкую надежду на "камбэк".
Рубен Аморим отреагировал на неудачную игру "Юнайтед" тройной заменой, и Маунт, один из вышедших на поле игроков, сравнял счет на 72-й минуте. Лени Йоро завел мяч в штрафную, после чего отдал короткую передачу на Мейсона, а тот развернулся и пробил — 1:1.
Гости приуныли и на 79-й минуте пропустили еще раз. Бруну Фернандеш подал угловой, а Каземиро, присев, головой переправил мяч в ворота — 2:1.
"Дьяволы" принялись куражиться, и на 85-й минуте отличился даже Расмус Хейлунд, из пределов вратарской замкнув прострел Амада Диалло — 3:1.
Но это был еще не конец, потому что в компенсированное время Маунт почти с центра поля забросил мяч в покинутые голкипером ворота — 4:1.
Смирившись со своей участью, "Атлетик" принялся показывать раскрепощенную игру с начала мачта и справедливо забил гол. Однако "Юнайтед" вовремя включился и по-настоящему порадовал публику "Олд Траффорд".
"Манчестер Юнайтед" (Англия) — "Атлетик" (Испания) — 4:1 (0:1) по сумме двух матчей — 7:1
Голы: Маунт 72, 90, Каземиро 79, Хейлунд 85 — Хаурегисар 31.
"Манчестер Юнайтед": Онана, Линделеф (Амасс 81), Магуайр, Йоро, Мазрауи (Шоу 62), Угарте (Маунт 62), Каземиро (Майну 81), Доргу, Фернандеш, Гарначо (Диалло 63), Хейлунд.
"Атлетик": Агирресабалага, Горосабель (Де Маркос 61), Альварес, Нуньес, Берчиче, Де Галаррета (Прадос 61, Весга 73), Хаурегисар, Джало (Олабаррьета 62), Беренгер, Гомес (Гурусета 67), Саннади.
Предупреждения: Мазрауи, Каземиро, Доргу — Хаурегисар, Нуньес, Беренгер, Саннади.
08.05.2025 23:50
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Последние комментарии:
помните русня разбивала эпл в знак барбы с сша?
гойская руская падаль покупала гейфоны и гейпады за тыщи баксов, потом разбивала их.
а теперь повесточка на пидарашке поменялась и сша уже друзья.
представили ебало русни, которая разбила гейфоны за тыщу баксов?
да, их ебало обоссанно)))
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Маунт бистяра.
Просветите добрые люди, победитель ЛЕ выходит 6-ым клубом в ЛЧ? либо отнимает путевку 5-ой команды?
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Ору бля.
Антони плачет, футболисты бетиса валяются в екстазе на газоне.
Я шота не одупляю чи лк таки топовый турик, шо выход в финал аж на слезы пробивает?
Бо в матче челси меуки волшт антви как-то даже и виду не показали что они рады)
Ну с другой стороны это плказывает подход. На финал надо настраиваться, видимо там ребятки в бетисе очень серьезно лк рассматривают)
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мем уже захерачили со смертью и дверьми? футбольный клуб "энцефаломиелитси" станет последней жертвой срантони.
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чмолегнини накажет чмолси?
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Роман Нарейка - в голове хуй, в кармане три копейки.
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пеле грини - ГНИДА.сдохни.седое чмо с более морщинистым еблетом.чем мои потные яйца.
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Маркус Рэшфорд попросил агента Пини Захави осуществить трансфер в "Барселону".
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Напомним, что права на игрока принадлежат "Манчестер Юнайтед", но с зимы он на правах аренды выступает за "Астон Виллу". В составе бирмингемцев 27-летний нападающий в 10 матчах АПЛ забил два гола.
Ничему жизнь не учит этих ребят. Хочет всю оставшуюся карьеру клянчить свою зарплату у каталонцев?)
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Анекдот
Когда dexter был маленький, он показал соседской девочке свой писюн.
- Смотри, что у меня есть. Покажи свой.
У той такого не оказалось и dexter стал смеяться над ней.
Девочка обиделась и пожаловалась маме. Мама сказала:
- Не плачь доченька, У него он один, а тебя их будет много.
И тогда обиделся dexter: - У меня тоже будет много....
Сбылось. Теперь ему ясен хуй.
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СМИ: "Реал" объявит об уходе Карло Анчелотти после матча с "Барселоной".
Мадридский "Реал" планирует объявить об уходе главного тренера Карло Анчелотти 11 мая после матча 35-го тура чемпионата Испании с "Барселоной", сообщает The Athletic.
По информации издания, все детали ухода Анчелотти были согласованы с руководством "Реала". Отмечается, что решение было принято без каких-либо разногласий.
Напомним, что контракт Анчелотти с "Реалом" действует до лета 2026 года.
Алонсо , BIENVENIDO!
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Антони , в натуре ГОАТ))) Орну , если возьмет оба кубка в этом сезоне))
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это шо получается.если чмиорентина пройдет.то мы получим противостояние команд.у которых на двоих 10 проигранных финалов подряд?ебать эпик намечается.
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Фиалки, сосать!
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Ну что, поздравляю манков. Финал со шпорами будет интересным. Не знаю даже за кого притопить. Повезло дьяволам , что баски ведут ожесточеннную борьбу с Бетисом и Вильяреалом за место в ЛЧ. Календарь у них не ахти, как и Субмарины. Обоим играть против каталонцев. Хочу чтобы Бетис воспользовался этим и вернулся в ЛЧ. Будет интересно.
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Последние 20 минут - шик. До этого - шит.
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Милфыч, можешь расслабить булоньки. Тоттенщит в финале - не приговор)
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Лига конф ето мем.
То чувство когда на груповом етапе играешь с мудриком фелишем нкунку дисаси вейгой, а заканчиваешь в полуфинале с волшем меукой ачимпонгом антви и джорджем и этого все равно с запасом хватает))))
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Проиграть финал греческому физрукану будет кеуда позорнее - чем занимать 15 место.
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в первом тайме играли хуже чем Ливерпуль против ПСЖ, ужас.
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Хейтерки, ко ко ко ко -.-
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