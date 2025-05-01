"Челси" разгромил "Юргорден"

"Челси" уверенно выиграл первый полуфинальный матч Лиги Конференций, разгромив на выезде шведский "Юргорден" со счетом 1:4.

"Челси" быстро освоился на искусственном поле и уже на 12-й минуте открыл счет. Джейдон Санчо грудью обработал мяч после заброса Энцо Фернандеса в штрафную, после чего поразил ворота с рикошетом от защитника — 0:1.



В концовке первого тайма "синие" забили второй гол. Фернандес с подступов к штрафной сделал передачу на правый край площадки, а Нони Мадуэке нанес удар в касание — 0:2.



На 59-й минуте вышедший на замену Николас Джексон воспользовался недопониманием между голкипером и защитником, перехватил мяч и поразил пустые ворота — 0:3.



На 65-й минуте Мойсес Кайседо совершил перехват вблизи чужой штрафной, а завладевший мячом Джексон вильнул перед защитником и неотразимо пробил — 0:4.



Вскоре Исак Алемайеху размочил счет, пробив головой с отскоком от газона после подачи партнера — 1:4.



"Челси" убедительно доказал свое превосходство в классе и теперь находится на пороге выхода в финал турнира.



"Юргорден" (Швеция) — "Челси" (Англия) — 1:4 (0:2)



Голы: Алемайеху 68 — Санчо 12, Мадуэке 43, Джексон 59, 65.



"Челси": Йоргенсен, Ачимпонг, Адарабиойо, Бадиашиле, Кукурелья (Чалоба 45), Джеймс (Кайседо 45), Дьюсбери-Холл, Мадуэке (Джексон 45), Фернандес (Палмер 45), Санчо, Джордж (Уолш 88).