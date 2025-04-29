Льюис-Скелли: "Гений Артета подготовил нас к ПСЖ"

Защитник "Арсенала" Майлс Льюис-Скелли считает, что главный тренер Микель Артета хорошо подготовил его команду к противостоянию с французским ПСЖ в Лиге Чемпионов.

Уже во вторник вечером "Арсенал" примет на "Эмирейтс" ПСЖ, чтобы сыграть первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов.



На предыдущих стадиях плей-офф ПСЖ выбил из турнира "Астон Виллу" и "Ливерпуль", однако Льюис-Скелли уверен, что Артета научил "Арсенал", как справиться с таким соперником.



"Мы как команда подготовились, и теперь мы готовы. В данный момент мы в хорошей форме, и мы в восторге от того, что сыграем с ПСЖ, потому что они тоже в хорошей форме".



"Это будет хорошее испытание для нас, потому что они в хорошей форме и могут сыграть сильнейшим составом".



"В преддверии этого матча не может быть никаких оправданий. Мы готовы".



"Внимание Микеля к деталям невероятно. Я люблю учиться, поэтому для меня очаровательно учиться у него и учиться его отношению и подходу к матчам. Я могу столь многое перенять у него. Он — настоящий гений", — сообщил Льюис-Скелли Sky Sports.