Гвардиола помирился с женой

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола провел примирительные переговоры со своей супругой, и стороны могут избежать бракоразводного процесса.

Этот сезон получился сложнейшим для Гвардиолы за все его девять лет в "Сити". К проблемам "горожан" на футбольном поле добавились проблемы в личной жизни Хосепа.



В январе стало известно, что Гвардиола расходится со своей женой Кристиной Серрой, с которой они были вместе 30 лет, сыграв свадьбу в 2014 году.



По слухам, Кристина отреагировала таким образом на новый контракт Гвардиолы с "Сити", ожидая, что Хосеп покинет английский клуб в конце сезона и устроит творческий отпуск на 12 месяцев, проводя больше времени с ней.



Однако Daily Mirror сообщает, что теперь Гвардиола и Серра готовы дать друг другу второй шанс. Ради примирения Хосеп на три дня приехал к Кристине на Пасху.



Утверждается, что Гвардиола пообещал Серре минимум на один день в неделю прилетать на частном самолете, оплаченном "Сити", в Барселону, где в 2021 году пара купила дом.



Добавим, от контракта Гвардиолы с "Сити" остается еще два года. "Горожане" всецело ожидают, что каталонец исполнит свои обязательства перед клубом.