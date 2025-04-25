Гвардиола помирился с женой

Хосеп Гвардиола с женой Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола провел примирительные переговоры со своей супругой, и стороны могут избежать бракоразводного процесса.

Этот сезон получился сложнейшим для Гвардиолы за все его девять лет в "Сити". К проблемам "горожан" на футбольном поле добавились проблемы в личной жизни Хосепа.

В январе стало известно, что Гвардиола расходится со своей женой Кристиной Серрой, с которой они были вместе 30 лет, сыграв свадьбу в 2014 году.

По слухам, Кристина отреагировала таким образом на новый контракт Гвардиолы с "Сити", ожидая, что Хосеп покинет английский клуб в конце сезона и устроит творческий отпуск на 12 месяцев, проводя больше времени с ней.

Однако Daily Mirror сообщает, что теперь Гвардиола и Серра готовы дать друг другу второй шанс. Ради примирения Хосеп на три дня приехал к Кристине на Пасху.

Утверждается, что Гвардиола пообещал Серре минимум на один день в неделю прилетать на частном самолете, оплаченном "Сити", в Барселону, где в 2021 году пара купила дом.

Добавим, от контракта Гвардиолы с "Сити" остается еще два года. "Горожане" всецело ожидают, что каталонец исполнит свои обязательства перед клубом.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 25.04.2025 00:05

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Последние комментарии:




  1. gertor 25.04.2025 01:12 # gertor
    Очень футбольная новость. Про меня с женой напишут? Смотрел матч Арсенал и Пэлас. Посрался с женой( с детьми не помог). Но, вот, помирились. На первую полосу, плз.
    Или это корень всех зол проебанного сезона сити? Просер с женой? Я вообще, был уверен, что унено муж)

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  2. brown-ale 25.04.2025 01:03 # brown-ale
    Ну все, непруха закончилась для Пепа. Жена ака тактический гуру вернулась, Родри вылечился. В следующем сезоне ждем покер.

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  3. obez-ian-ka 25.04.2025 00:58 # obez-ian-ka
    С Яной?

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  4. gameboy 25.04.2025 00:23 # gameboy
    Она просто пару раз дала клоппу

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  5. feeb 25.04.2025 00:19 # feeb
    Отличная новость для любителей английского футбола, прям порадовала очень. Ради этого и стоит посещать сайт и его "филиалы".

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  6. gidro-met 25.04.2025 00:09 # gidro-met
    Жена , увези уже его обратно в Каталонию , пусть Эспаньол тренирует .

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