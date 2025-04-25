Гвардиола помирился с женой
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола провел примирительные переговоры со своей супругой, и стороны могут избежать бракоразводного процесса.
Этот сезон получился сложнейшим для Гвардиолы за все его девять лет в "Сити". К проблемам "горожан" на футбольном поле добавились проблемы в личной жизни Хосепа.
В январе стало известно, что Гвардиола расходится со своей женой Кристиной Серрой, с которой они были вместе 30 лет, сыграв свадьбу в 2014 году.
По слухам, Кристина отреагировала таким образом на новый контракт Гвардиолы с "Сити", ожидая, что Хосеп покинет английский клуб в конце сезона и устроит творческий отпуск на 12 месяцев, проводя больше времени с ней.
Однако Daily Mirror сообщает, что теперь Гвардиола и Серра готовы дать друг другу второй шанс. Ради примирения Хосеп на три дня приехал к Кристине на Пасху.
Утверждается, что Гвардиола пообещал Серре минимум на один день в неделю прилетать на частном самолете, оплаченном "Сити", в Барселону, где в 2021 году пара купила дом.
Добавим, от контракта Гвардиолы с "Сити" остается еще два года. "Горожане" всецело ожидают, что каталонец исполнит свои обязательства перед клубом.
25.04.2025 00:05
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Очень футбольная новость. Про меня с женой напишут? Смотрел матч Арсенал и Пэлас. Посрался с женой( с детьми не помог). Но, вот, помирились. На первую полосу, плз.
Или это корень всех зол проебанного сезона сити? Просер с женой? Я вообще, был уверен, что унено муж)
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Ну все, непруха закончилась для Пепа. Жена ака тактический гуру вернулась, Родри вылечился. В следующем сезоне ждем покер.
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С Яной?
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Она просто пару раз дала клоппу
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Отличная новость для любителей английского футбола, прям порадовала очень. Ради этого и стоит посещать сайт и его "филиалы".
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Жена , увези уже его обратно в Каталонию , пусть Эспаньол тренирует .
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