Гвардиола: "Матч против "Виллы" — финал для нас"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что матч Премьер-Лиги против "Астон Виллы" во вторник будет подобен финалу для его команды.

В данный момент "Сити" занимает четвертое место в Премьер-Лиге, но седьмую "Виллу" опережает только на одно очко.



Гвардиола с огромным уважением относится к "Вилле", которая едва победила ПСЖ со счетом 3:2, хотя и не смогла выйти в полуфинал Лиги Чемпионов. Хосеп надеется, что поддержка "Этихад" поможет "Сити" справиться с таким соперником.



"Они являются претендентом на попадание в Лигу Чемпионов. Вы видели матч, который они сыграли против моего друга Луиса Энрике (из ПСЖ). Вау, я был действительно, действительно впечатлен".



"Они могут сыграть, используя глубокую оборону, но когда они решают пойти вперед, они могут быть так опасны с имеющимся у них арсеналом оружия, со скоростью, со стандартами, с невероятной организованностью".



"Это финал, и нам нужны наши люди, потому что мы хотим выступать в Лиге Чемпионов в следующем сезоне, и, надеюсь, они смогут нам помогать с первой минуты".



"Иногда мы неряшливы, иногда мы не играем хорошо. Сейчас нам нужно, чтобы они отчаянно поддерживали нас все время и были шумными, потому что это абсолютный финал для нас", — цитирует Гвардиолу BBC.