Ван Дейк: "Ливерпуль" планирует большое лето"

Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк ожидает, что его клуб проведет "большое лето" в плане трансферной активности.

"Ливерпуль" немало критиковали за низкую активность на трансферном рынке прошлым летом и в январе. Несмотря на это, команда Арне Слота провела отличный сезон и сейчас находится на пороге титула Премьер-Лиги.



Однако Ван Дейк думает, что грядущее лето будет другим. Виргил ожидает как расставаний, так и приобретений.



"Думаю, "Ливерпуль" должен быть в состоянии сражаться за трофеи в предстоящие годы".



"Думаю, что в плане приходящих и уходящих игроков это будет большое лето. Думаю, клуб планирует большое лето, поэтому все мы должны верить, что руководство поступит правильно".



"Думаю, мы 100 процентов можем прибавить. Думаю, нам нельзя забывать об уровне Премьер-Лиги, особенно в этом сезоне. Это невероятно, что каждый может победить каждого".



"Брентфорд" сыграл вничью с "Арсеналом", "Челси" и "Ипсвич" сыграли вничью, мы проиграли "Фулхэму" на прошлой неделе, так что это тоже нельзя забывать".



"В этом году у нас будут летние сборы, чтобы команда поработала над тем, чего хочет тренер, и я думаю, это улучшит команду".



"Думаю, полноценная предсезонная подготовка определенно поможет клубу стать еще стабильнее", — цитирует Ван Дейка talkSPORT.