Мерсон шокирован новым контрактом Салаха
Эксперт Sky Sports Пол Мерсон признался, был был шокирован новостью о новом контракте нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.
Еще недавно Мерсон предсказывал, что Виргил Ван Дейк и Салах покинут "Ливерпуль" свободными агентами — вслед за Трентом Александер-Арнольдом, договорившимся с "Реалом".
Однако в пятницу было объявлено, что Салах связал свое будущее с "Ливерпулем" до 2027 года, и Мерсон может это объяснить лишь масштабом клуба.
"Я шокирован. Я не думал, что он подпишет новый контракт".
"Когда ты так долго с этим тянешь, и от твоего действующего контракта остается менее двух месяцев, это говорит мне, что ты хочешь уйти".
"Это большой успех для "Ливерпуля". Вы получаете игрока на 100 миллионов фунтов ни за что. Это невероятно, ситуация разрешилась наилучшим образом для них".
"Это показывает, каким большим клубом "Ливерпуль" является".
"Я думал, уйдут все трое! Я в шоке. Если ты позволяешь своему контракту истечь, ты редко заключаешь новую сделку", — сообщил Мерсон Sky Sports.
13.04.2025 16:00
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> Вы получаете игрока на 100 миллионов фунтов ни за что
Вы получаете игрока, пропадающего в финалах и важных матчах, при этом сжирающего по 400 тысяч фунтов каждую неделю
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