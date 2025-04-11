Постекоглу уверен, что "Тоттенхэм" нашел "крота" в клубе

Анге Постекоглу Наставник "Тоттенхэма" Анге Постекоглу заявил, что его клуб отследил источник утечек информации.

В преддверии первого четвертьфинального матча Лиги Европы против "Айнтрахта" (1:1) распространилась информация о проблемах с задней поверхностью бедра у вингера Вильсона Одобера, который был назван среди запасных "Тоттенхэма", так и не выйдя на поле.

Подобное происходит не первый раз в этом сезоне, однако "Тоттенхэм" провел внутреннее расследование, и Постекоглу надеется, что теперь с этим покончено.

"Несомненно, у нас в клубе происходит утечки информации. Я не знаю, почему. Это не помогает нам. Мы отследили это. Я примерно понимаю, откуда это идет".

"Это определенно не помогает нам в дни матчей. Иногда это наполовину правда, иногда — больше".

"Хотелось бы думать, что каждый в нашем лагере работает с нами, а не против нас", — цитирует Постекоглу talkSPORT.


Метки Постекоглу, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 11.04.2025 20:00

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