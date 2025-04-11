Постекоглу уверен, что "Тоттенхэм" нашел "крота" в клубе

Наставник "Тоттенхэма" Анге Постекоглу заявил, что его клуб отследил источник утечек информации.

В преддверии первого четвертьфинального матча Лиги Европы против "Айнтрахта" (1:1) распространилась информация о проблемах с задней поверхностью бедра у вингера Вильсона Одобера, который был назван среди запасных "Тоттенхэма", так и не выйдя на поле.



Подобное происходит не первый раз в этом сезоне, однако "Тоттенхэм" провел внутреннее расследование, и Постекоглу надеется, что теперь с этим покончено.



"Несомненно, у нас в клубе происходит утечки информации. Я не знаю, почему. Это не помогает нам. Мы отследили это. Я примерно понимаю, откуда это идет".



"Это определенно не помогает нам в дни матчей. Иногда это наполовину правда, иногда — больше".



"Хотелось бы думать, что каждый в нашем лагере работает с нами, а не против нас", — цитирует Постекоглу talkSPORT.