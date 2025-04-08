Онана: "Мы гораздо лучше, чем "Лион"

Андре Онана Голкипер "Манчестер Юнайтед" Андре Онана выразил уверенность, что его команда значительно превосходит французский "Лион", своего соперника по 1/4 финала Лиги Европы.

Уже в ближайший четверг "Юнайтед" сыграет во Франции первый из двух матчей против "Лиона", и Онана абсолютно уверен в своей команде.

"Все мы знаем важность этого матча. Мы отправимся туда с настроем одержать победу. Это не лучший наш сезон, но мы все еще можем что-нибудь выиграть, и мы попытаемся сделать это".

"У "Лиона" очень хорошая команда. Мы знаем некоторых из них, но я не думаю, что мы должны быть сосредоточены на них. Важнее мы сами и то, что мы собираемся сделать. Думаю, мы лучше, чем они. Нам просто нужно отправиться туда и показать, кто мы такие".

"Если мы отправимся туда с победным настроем, будем сосредоточены, будем оставаться компактными и сплоченными, будем следовать плану на игру, тогда мы выиграем этот матч. Конечно, это будет непросто, но я думаю, мы гораздо лучше, чем они", — цитирует Онана Daily Mail.


Метки Лига Европы, Лион, Манчестер Юнайтед, Онана

Автор mihajlo   

Дата 08.04.2025 10:00

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Последние комментарии:




  1. ferguson-rip 08.04.2025 10:52 # ferguson-rip
    т.е. лион это команда уровня лестера/саутгемптона, посмотрим)

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  2. redkop888 08.04.2025 10:38 # redkop888
    Вот и показал свой интеллект (две извилины)

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  3. ivan-tns 08.04.2025 10:31 # ivan-tns
    Что такое Онана?)

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  4. brown-ale 08.04.2025 10:12 # brown-ale
    За такими словами обычно следует слив.

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