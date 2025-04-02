"Сити" победил беспомощный "Лестер"

"Манчестер Сити" одержал комфортную и скучную победу 2:0 над беспомощным "Лестером".

Относительно победы 1:2 над "Борнмутом" в полуфинале Кубка Англии "горожане" недосчитались Эрлинга Холанда, который выбыл с травмой. Абдукодир Хусанов, Матео Ковачич, Кевин Де Брюйне, Бернарду Силва и Фил Фоден переместились в запас. Среди тех, кто получил свой шанс с первых минут, оказались Нико О'Райли и Джек Грилиш.



Стартовый состав "лис" не изменился по сравнению с поражением 0:3 од "Манчестер Юнайтед" 16 марта.



У хозяев ушло менее двух минут, чтобы открыть счет. Савиньо уперся в лицевую линию, после чего покатил назад в район 11-метровой отметки, а Грилиш пробил в касание — 1:0.



В дальнейшем "Сити" полностью доминировал над соперником, но был крайне нетороплив. "Лестер" лишь наблюдал, как соперник разыгрывает мяч.



На 29-й минуте голкипер гостей Мадс Хермансен продемонстрировал недопонимание со своим защитником Ваутом Фасом, в результате чего Омар Мармуш получил возможность поразить пустые ворота — 2:0.



В дальнейшем, в том числе уже после перерыва, игра навевала тоску. Одни уже не хотели, другие не могли. Дополнительно "горожан" расслабляло отсутствие дисквалифицированного Хосепа Гвардиолы на бровке.



В итоге второй тайм стал формальностью, "лисы" даже не попытались вернуться в игру.



Этот матч больше походил на товарищеский. "Сити" одержал победу, не напрягаясь. С такой игрой "Лестер" едва ли может рассчитывать на место в Премьер-Лиге.



"Манчестер Сити" — "Лестер". Отчет о матче