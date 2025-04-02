"Сити" победил беспомощный "Лестер"

Джек Грилиш "Манчестер Сити" одержал комфортную и скучную победу 2:0 над беспомощным "Лестером".

Относительно победы 1:2 над "Борнмутом" в полуфинале Кубка Англии "горожане" недосчитались Эрлинга Холанда, который выбыл с травмой. Абдукодир Хусанов, Матео Ковачич, Кевин Де Брюйне, Бернарду Силва и Фил Фоден переместились в запас. Среди тех, кто получил свой шанс с первых минут, оказались Нико О'Райли и Джек Грилиш.

Стартовый состав "лис" не изменился по сравнению с поражением 0:3 од "Манчестер Юнайтед" 16 марта.

У хозяев ушло менее двух минут, чтобы открыть счет. Савиньо уперся в лицевую линию, после чего покатил назад в район 11-метровой отметки, а Грилиш пробил в касание — 1:0.

В дальнейшем "Сити" полностью доминировал над соперником, но был крайне нетороплив. "Лестер" лишь наблюдал, как соперник разыгрывает мяч.

На 29-й минуте голкипер гостей Мадс Хермансен продемонстрировал недопонимание со своим защитником Ваутом Фасом, в результате чего Омар Мармуш получил возможность поразить пустые ворота — 2:0.

В дальнейшем, в том числе уже после перерыва, игра навевала тоску. Одни уже не хотели, другие не могли. Дополнительно "горожан" расслабляло отсутствие дисквалифицированного Хосепа Гвардиолы на бровке.

В итоге второй тайм стал формальностью, "лисы" даже не попытались вернуться в игру.

Этот матч больше походил на товарищеский. "Сити" одержал победу, не напрягаясь. С такой игрой "Лестер" едва ли может рассчитывать на место в Премьер-Лиге.

"Манчестер Сити" — "Лестер". Отчет о матче


Метки Лестер, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 02.04.2025 23:40

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Последние комментарии:




  1. electric 02.04.2025 23:57 # electric
    судья конечно посмешил сегодня своим однобоким судейством, но КНЯЗИ смогли собраться и навалять синим немощам!!!
    п.с. диз пешеходу и нуньесу

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  2. gidro-met 02.04.2025 23:54 # gidro-met
    С такими игроками как Джек Гришиш в обойме - пепс ещё ноет про состав ) глянул бы на Форест

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  3. brown-ale 02.04.2025 23:47 # brown-ale
    Размин очка перед манкунианским дерби.

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  4. narcot 02.04.2025 23:44 # narcot
    4 из 6 от грока. пиздоглаз попущен


    https://ibb.co/ZpNZhBSz

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  5. electric 02.04.2025 23:44 # electric
    могут так и аснл догнать

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