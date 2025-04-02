Эдерсон рассказал, что уже восемь лет не меняет трусы в матчах
Голкипер Эдерсон признался, что всю свою карьеру в "Манчестер Сити" играет в одних и тех же трусах.
Эдерсон защищает ворота "Сити" после своего перехода из "Бенфики" в 2017 году. За это время бразильский страж ворот сыграл более 360 матчей, завоевав множество трофеев, включая шесть титулов Премьер-Лиги.
По словам Эдерсона, он не является суеверным человеком — за исключением одной вещи в виде своих потертых, но счастливых трусов.
"У меня есть только одно суеверие: играть каждый матч в одних трусах-боксерах".
"Весь сезон в одних трусах? Нет, все восемь лет в одних трусах", — цитирует Эдерсона Daily Mirror.
02.04.2025 23:00
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