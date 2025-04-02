"Арсенал" начал переговоры о покупке Уильямса

"Арсенал" начал переговоры о приобретении вингера испанского "Атлетика" Нико Уильямса.

Скауты "Арсенала" внимательно следят за Уильямсом последние два года, и сейчас "канониры" перешли к активным шагам по согласованию этого трансфера.



Вообще, "Арсенал" хотел купить Уильямса еще прошлым летом, но тогда "канонирам" было сказано, что Нико хочет остаться в Бильбао еще на один сезон.



По информации The Guardian, Андреа Берта, в минувшее воскресенье назначенный спортивным директором "Арсенала", уже провел встречу с агентом 22-летнего испанца Феликсом Таинтой.



"Арсенал" ожидает столкнуться с конкуренцией в борьбе за Уильямса, которого также хотят "Челси", "Барселона" и "Бавария", однако "канониры" надеются, что отработавший 12 лет в мадридском "Атлетико" Берта сделает свое дело.



Судьба Уильямса находится в его собственных руках, потому что контракт Нико с "Атлетиком" предусматривает отступные в 58 миллионов евро (48.4 млн. фунтов).