Скоулз ожидает, что с "Сити" снимут очки за 115 нарушений правил ФФП

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз дал свой прогноз на исход дела по 115 нарушениям правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги со стороны "Манчестер Сити".

Уже завершив слушания по делу о 115 нарушениях, сейчас независимая комиссия определяется с вердиктом по этому громкому делу.



Скоулз хочет, чтобы с "Сити" поступили по справедливости. Пол ожидает, что с "горожан" снимут очки в Премьер-Лиге, если вина будет доказана.



"Сложно сказать, какое наказание было бы справедливым для "Манчестер Сити", если их признают виновными. Лишь бы оно было справедливым".



"Ноттингем Форест" и "Эвертон" тоже были наказаны, поэтому я бы ожидал чего-нибудь по аналогии с этим. Я не говорю, что наказание должно быть таким же, как у "Эвертона" и "Форест", но я думаю, это будет снятие очков", — цитирует Скоулза Daily Mail.



Добавим, в прошлом сезоне Премьер-Лига сняла с "Эвертона" и "Форест" шесть и четыре очка, соответственно, за нарушения правил ФФП.