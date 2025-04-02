"Пэлас" надеется заключить новый контракт с Гласнером
"Кристал Пэлас" надеется, что главный тренер Оливер Гласнер отвергнет интерес немецкого "РБ Лейпциг" и заключит новый контракт.
В минувший уикенд босс футбольных проектов концерна Red Bull Юрген Клопп уволил Марко Розе с поста главного тренера "РБ Лейпциг", решив не тянуть с этим до конца сезона.
Клопп известен как большой поклонник Гласнера, и talkSPORT может подтвердить, что клуб Бундеслиги заинтересован в приглашении австрийского специалиста.
Гласнер уже знаком с организацией Клоппа, прежде поработав ассистентом в "Ред Булл" из Зальцбурга.
Однако "Пэлас" совершенно не помышляет о расставании с Гласнером и уже обратился к Оливеру насчет продления сотрудничества.
Правда пока переговоры находятся на ранней стадии, а действующий контракт Гласнера истекает в конце следующего сезона.
02.04.2025 20:00
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