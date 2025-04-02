"Пэлас" надеется заключить новый контракт с Гласнером

"Кристал Пэлас" надеется, что главный тренер Оливер Гласнер отвергнет интерес немецкого "РБ Лейпциг" и заключит новый контракт.

В минувший уикенд босс футбольных проектов концерна Red Bull Юрген Клопп уволил Марко Розе с поста главного тренера "РБ Лейпциг", решив не тянуть с этим до конца сезона.



Клопп известен как большой поклонник Гласнера, и talkSPORT может подтвердить, что клуб Бундеслиги заинтересован в приглашении австрийского специалиста.



Гласнер уже знаком с организацией Клоппа, прежде поработав ассистентом в "Ред Булл" из Зальцбурга.



Однако "Пэлас" совершенно не помышляет о расставании с Гласнером и уже обратился к Оливеру насчет продления сотрудничества.



Правда пока переговоры находятся на ранней стадии, а действующий контракт Гласнера истекает в конце следующего сезона.