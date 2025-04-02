Аморим отверг предположения, что МЮ следовало сохранить Элангу

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим отверг предположения, что вингер Энтони Эланга не должен был уходить в "Ноттингем Форест".

Именно Эланга своим быстрым голом принес "Форест" победу 1:0 над "Юнайтед" накануне. "Красные дьяволы" пострадали от своего бывшего игрока, которого они продали за 15 миллионов фунтов летом 2023.



Однако Аморим настаивает, что Эланга имел свой шанс в "Юнайтед", и порой молодые игроки не могут выдержать давление, которое связано с выступлением за большой клуб.



"Мы много говорим об атакующих игроках, которые уходят из "Манчестер Юнайтед" и хорошо играют. Но у них был свой шанс здесь".



"Здесь в "Манчестер Юнайтед" у тебя нет времени. Я говорю это постоянно — времени нет и у меня. Мы должны делать правильные вещи — и быстро".



"Но вы говорите об игроках, которые не играют за "Манчестер Юнайтед". Они были здесь, и порой это чересчур большое давление, а порой у тебя нет времени".



"Требуется время, чтобы развить такого рода парней. А также для всех этих парней требуется сильная база. Если сильной базы нет, мы не сможем помочь нашим парням".



"Поэтому они имели свои шансы, и порой так бывает в футболе. Когда играешь за "Манчестер Юнайтед", ты под очень большим давлением", — цитирует Аморима Sky Sports.