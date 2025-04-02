"Лестер" понес убыток в 19.4 млн. фунтов в сезоне 2023/24

"Лестер" отчитался об убытке в 19.4 млн. фунтов по итогам прошлого сезона, который клуб с "Кинг Пауэр" провел в Чемпионшипе.

В прошлом сезоне "Лестер" значительно сократил свой дефицит — относительно убытков в 92.5 млн. фунтов в 2021/22 и 89.7 млн. фунтов в 2022/23.



В прошлом сезоне "Лестер" выиграл Чемпионшип и вернулся в высший дивизион, и как раз один проведенный в Чемпионшипе год позволил "лисам" успешно оспорить выдвинутые Премьер-Лигой обвинения в нарушении правил финансового фейр-плей.



В отчетный период, как отмечает BBC, "Лестер" продал Харви Барнса в "Ньюкасл" за 38 млн. фунтов, Тимоти Кастаня в "Фулхэм" за 15 млн. фунтов и Кирнана Дьюсбери-Холла в "Челси" за 30 млн. фунтов. От "синих" "лисы" также получили 10 млн. фунтов в качестве компенсации за главного тренера Энцо Марески.