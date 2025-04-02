Мареска: "Санчо может играть лучше"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска высказался по поводу ситуации с вингером Джейдоном Санчо.

Согласно свежим слухам, "Челси" подумывает о том, чтобы отказаться от выкупа Санчо после сезона аренды и вернуть Джейдона в "Манчестер Юнайтед" со штрафом в 5 миллионов фунтов.



В данный момент Санчо переживает затяжной спад, и Мареска признает, что его подопечный должен прибавить. Однако обсуждать будущее Энцо не готов.



"Я люблю всех игроков, которые есть у нас. Но в данный момент нам важно хорошо финишировать, а не думать о следующем сезоне. Именно на этом я всецело сосредоточен. Я хочу, чтобы все имеющиеся здесь игроки были счастливы".



"Для меня ситуация Джейдона остается без изменений. В плане показателей он может играть лучше".



"Но это касается не только Джейдона — у нас есть и другие игроки в той же ситуации. Мне не нужно делать ему внушение — я разговариваю с ним каждый день, мы только вчера беседовали".



"Он должен продолжать стараться изо всех сил до самого конца", — цитирует Мареску Sky Sports.