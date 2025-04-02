Мареска: "Санчо может играть лучше"
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска высказался по поводу ситуации с вингером Джейдоном Санчо.
Согласно свежим слухам, "Челси" подумывает о том, чтобы отказаться от выкупа Санчо после сезона аренды и вернуть Джейдона в "Манчестер Юнайтед" со штрафом в 5 миллионов фунтов.
В данный момент Санчо переживает затяжной спад, и Мареска признает, что его подопечный должен прибавить. Однако обсуждать будущее Энцо не готов.
"Я люблю всех игроков, которые есть у нас. Но в данный момент нам важно хорошо финишировать, а не думать о следующем сезоне. Именно на этом я всецело сосредоточен. Я хочу, чтобы все имеющиеся здесь игроки были счастливы".
"Для меня ситуация Джейдона остается без изменений. В плане показателей он может играть лучше".
"Но это касается не только Джейдона — у нас есть и другие игроки в той же ситуации. Мне не нужно делать ему внушение — я разговариваю с ним каждый день, мы только вчера беседовали".
"Он должен продолжать стараться изо всех сил до самого конца", — цитирует Мареску Sky Sports.
02.04.2025 16:00
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видно когда он играет, а когда пассивничает. когда он играет - он идет в обводку пробует, а там что-то получается или нет. когда кумарит - играет назад и не делает резких движений. даже у мадуки такого нет - тот просто долбоеб - всегда вперед несется без остановки и паса, а санчо сейчас какой-то, ленивый
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видно когда он играет, а когда пассивничает. когда он играет - он идет в обводку пробует, а там что-то получается или нет. когда кумарит - играет назад и не делает резких движений. даже у мадуки такого нет - тот просто долбоеб - всегда вперед несется без остановки и паса, а тут он скованный какой-то, ленивый
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Может, но не будет
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В АПЛ он пока сырой. В Бундеслиге самое место ему сейчас. Ну или на крайняк в Италии или Испании может попробовать силы. Хз. Точно не скажешь. Ведь членче кладбище для всех талантов.
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