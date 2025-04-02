Юрич: "Не хочу, чтобы мы стали худшей командой в истории Премьер-Лиги"
Главный тренер "Саутгемптона" Иван Юрич призвал своих подопечных вернуться в Чемпионшип хотя бы не в статусе худшей команды Премьер-Лиги всех времен.
В данный момент "Саутгемптон" прочно удерживает последнее место в таблице Премьер-Лиги, набрав лишь девять очков в 29 матчах.
Юрич уже отчаялся избежать вылета, но надеется хотя бы превзойти "Дерби", который в сезоне 2007/08 финишировал в Премьер-Лиге с рекордно низким количеством очков — 11.
"Я не хочу, чтобы мы стали худшей командой в истории Премьер-Лиги. Если мы можем не быть последними в таблице, мы должны постараться изо всех сил, так что в данный момент это наша цель. Думаю, мы в хорошей форме, нам это по силам, и мы постараемся выиграть матч (против "Кристал Пэлас" в среду)", — цитирует Юрича BBC.
02.04.2025 15:00
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