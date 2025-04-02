Гвардиола назвал травмы "главной причиной" провала "Сити"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал обилие травм главной причиной, почему его команда провалилась в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов в этом сезоне.

"Сити" уже давно попрощался с надеждами о защите титула Премьер-Лиги, сосредоточившись на попадании в топ-4. А в Лиге Чемпионов "горожане" сошли с дистанции уже в 1/8 финала.



По словам Гвардиолы, ему просто не хватало игроков на протяжении этого сезона, однако Хосеп рад, что "Сити" еще может завоевать Кубок Англии.



"В этом сезоне для нас оказалось невозможно побороться за победу в Премьер-Лиге, и это худшая кампания в Лиге Чемпионов с тех пор, что я здесь нахожусь".



"Но посмотрите на Кубок Англии — седьмой полуфинал подряд. Хотя люди скажут: "Да, но вы играете против команд из Чемпионшипа и Лиги Один".



"Возможно, мы не выиграем Кубок Лиги, но мы сражались за победу. В Премьер-Лиге мы не сражались за победу, в Лиге Чемпионов мы не сражались за победу. Но в Кубке Англии мы сражались".



"Этот сезон — такой странный, такой сложный. Прежде всего нам не хватало игроков. Это главная причина. Было и много других факторов, но особенно этот".



"Вы не можете сражаться за победу во всех соревнованиях, если у вас нет игроков. Требл? Мы не смогли бы сделать требл без всех игроков. Дубль? Мы не смогли бы сделать дубль без игроков".



"В этом сезоне это (травмы) случилось. Нам пришлось много играть в отсутствие некоторых игроков. Сейчас сезон вступает в завершающую фазу, и с нами все будет хорошо".



"У нас есть девять матчей, девять финалов, и мы постараемся попасть в Лигу Чемпионов на следующий сезон", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.