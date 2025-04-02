"Ливерпуль" и "Сити" интересуются Рациу

"Ливерпуль" и "Манчестер Сити" находятся среди клубов, заинтересованных в правом защитнике испанского "Райо Вальекано" Андрее Рациу.

Судя по всему, в конце сезона "Ливерпуль" попрощается с Трентом Александер-Арнольдом, тогда как "Сити" еще в январе расстался с Кайлом Уолкером.



Если верить румынскому изданию Prosport, оба гранда Премьер-Лиги задумываются об укреплении правого фланга обороны с помощью Рациу, который также интересен "Барселоне" и "Байеру".



Рациу доступен для трансфера за 21 миллион фунтов, однако нюанс в том, что "Вильярреалу" принадлежит опция обратного выкупа 26-летнего румына за 6 млн. фунтов.



Добавим, в 27 матчах этого сезона Ла Лиги Рациу забил два гола и отдал три результативные передачи.