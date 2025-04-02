Аморим объяснил, почему выпустил Магуайра играть нападающего

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим объяснил свое решение выпустить защитника Харри Магуайра на позицию нападающего против "Ноттингем Форест".

Вступив в игру на исходе основного времени матча Премьер-Лиги на "Сити Граунд" накануне, Магуайр расположился на острие атак "Юнайтед".



"Юнайтед" устроил настоящий штурм в концовке, а за считанные секунды до финального свистка Магуайр едва не сравнял счет — защитник "Форест" Мурильо остановил мяч на линии ворот.



После поражения со счетом 1:0 Аморим объяснил, что выпустил Магуайра как раз для игры в чужой штрафной и при стандартных положениях.



"В концовке матча соперник чувствовал себя комфортно, обороняясь в своей штрафной".



"Мы можем приблизиться к штрафной, но дальше нам нужно направить мяч внутрь площадки, а комбинировать там сложно. Харри Магуайр является, возможно, лучшим игроком в нашей команде при стандартах у чужих ворот".



"Когда ты внутри чужой штрафной, ты — не защитник, ты — нападающий. Мы выпустили того, кто действительно хорошо там действует и может забить гол", — цитирует Аморима The Independent.