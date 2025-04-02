"Брайтон" оценивает Балеба и Педро в 100 млн. фунтов каждого

"Брайтон" установил цену в 100 миллионов фунтов за полузащитника Карлоса Балеба и нападающего Жоао Педро.

Став преемником проданного в "Челси" Мойсеса Кайседо, Балеба зарекомендовал себя одним из лучших опорников в Премьер-Лиге, и "Брайтон" ожидает интереса грандов к 21-летнему камерунцу.



С лучшей стороны себя в этом сезоне проявляет и Педро. 23-летний бразилец забил восемь голов и отдал шесть результативных передач в 23 матчах Премьер-Лиги.



По информации talkSPORT, Педро — вместе с Александером Исаком из "Ньюкасла" — входит в шорт-лист "Ливерпуля" по укреплению позиции нападающего в летнее трансферное окно.



Однако "Брайтон" находится в крайне благоприятном финансовом положении, недавно отчитавшись о прибыли в 73.3 млн. фунтов за прошлый сезон, поэтому готов просить за каждую из своих звезд около 100 млн. фунтов.