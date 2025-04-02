Гвардиола согласился с Моуриньо насчет попадания в Лигу Чемпионов

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола согласился со своим коллегой Жозе Моуриньо насчет того, как сложно финишировать в топ-4 Премьер-Лиги.

Заняв с "Манчестер Юнайтед" второе место в 2018 году, Моуриньо назвал тот успех одним из главных достижений в своей карьере.



И хотя у Гвардиолы тоже хватает достижений, этот тяжелейший для "Сити" сезон заставил Хосепа осознать, насколько прав был Жозе.



"Попадание в Лигу Чемпионов на следующий сезон будет невероятным успехом — чисто из-за того факта, с какими проблемами мы столкнулись".



"Я понимаю, когда Жозе произнес те слова. Мы — ради своего клуба — хотим сыграть в Лиге Чемпионов в следующем сезоне".



"Прежде я уже тысячу миллионов раз говорил, что люди воспринимают участие "Сити" в Лиге Чемпионов каждый сезон как нечто, что само собой разумеется. Но я знаю, насколько это сложно. Иначе бы все важные команды играли в Лиге Чемпионов каждый год, но так не бывает".



"Мы — единственные, кто делал это постоянно в последние годы. Я акцентирую на этом внимание, потому что я как тренер всегда стремлюсь к стабильности", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.