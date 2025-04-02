Артета доволен "красивым моментом" Сака

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета порадовался "красивому моменту" с возвращением вингера Букайо Сака на футбольное поле.

Накануне Сака сыграл за "Арсенал" впервые за более чем три месяца, появившись на замену в матче Премьер-Лиги против "Фулхэма".



Проведя на поле "Эмирейтс" менее семи минут, Букайо забил гол, который в итоге стал победным для "канониров" (2:1).



Празднуя свой гол, Сака подбежал к скамейке "Арсенала" и поблагодарил технический персонал, который помог Букайо с восстановлением после операции на задней поверхности бедра, и Артета был этим тронут.



"Это был красивый момент, мы увидели, как сильно наши люди любят, восхищаются и уважают Букайо. Это не сюрприз ни для кого из нас".



"Лучший пример — это его реакция. Что он сделал сразу после гола? Пошел и поблагодарил всех медиков и физиотерапевтов за ту упорную работу, которую они проделали над ним".



"Он воодушевил стадион, придал энергии. Замечательно, что он вернулся".



"Он был очень позитивен после матча. Когда играешь первый после долгого отсутствия матч, то всегда думаешь: "Как я буду себя чувствовать?" Он справился действительно хорошо".



"Обратной стороной стало то, что случилось с Габби (Габриэлем Магальяэсом) и Юрриеном (Тимбером). Мы не знаем, что с ними. Мы обследуем их завтра и тогда будем понимать лучше", — цитирует Артету The Independent.