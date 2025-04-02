Аморим: "Мы помогли "Форест" набрать три очка"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим раскритиковал игру своей команды в атаке против "Ноттингем Форест".

Пропустив уже на пятой минуте от своего бывшего игрока Энтони Эланга, в дальнейшем "Юнайтед" безуспешно пытался отыграться и в итоге завершил поражением 1:0 матч Премьер-Лиги на "Сити Граунд".



По мнению Аморим, своей игрой "Юнайтед" заслуживал даже не ничью, а победу, однако "красные дьяволы" оказались слишком беззубы.



"Мы контролировали игру, но мы заранее знали, что они ("Форест") могут забивать голы из ничего. Когда они забили, мы немного изменили игру относительно того, чего они хотели".



"Мы старались создавать хорошие возможности, но на дальней трети поля нам не хватало заключительного паса, голевой передачи. Если этого нет, мы не можем забивать голы. И так весь сезон. Мы много били в створ, мы заставляли соперника прижиматься к своим воротам, но наша игра на дальней трети поля была недостаточно качественной".



"Нам нужно выигрывать матчи, и в этом матче мы заслуживали больше, но это наша вина, и нам нужно делать больше на дальней трети поля. Мы должны были выигрывать этот матч, даже не завершать его вничью, но в итоге мы потеряли три очка".



"Мы знаем характеристики соперника, и один забитый гол может поместить их в ситуацию, в которой они любят быть. Мы оказались в ситуации, когда нам нужно забивать дважды для победы в матче, и это расстраивало, потому что это случилось в начале матча. Мы помогли им набрать три очка", — сообщил Аморим TNT Sports.