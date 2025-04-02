"Юнайтед" активизировал свой интерес к Делапу

"Манчестер Юнайтед" активизировал свой интерес к нападающему "Ипсвича" Лиаму Делапу.

Устав ждать голов от Расмуса Хейлунда и Джошуа Зиркзее, "Юнайтед" собирается пригласить забивного нападающего в летнее трансферное окно.



Однако "Юнайтед" вынужден реально оценивать свои силы — Уго Экитике из "Айнтрахта" за 70 миллионов фунтов может просто оказаться не по карману "красным дьяволам".



Забивший 10 голов в этом сезоне Премьер-Лиги Делап выглядит более реалистичным вариантом. Приобрести 22-летнего англичанина можно будет за 40 млн. фунтов, если "Ипсвич" вылетит в Чемпионшип.



По информации Daily Mail, боссы "Юнайтед" активно обсуждают возможное приобретение Делапа, на которого также претендуют "Челси", "Ливерпуль", "Ньюкасл" и бывший клуб Лиама "Манчестер Сити".



При этом у "Юнайтед" есть большое преимущество в борьбе за Делапа, и это технический директор "дьяволов" Джейсон Уилкокс, который знает Лиама по периоду своей работы в качестве главы академии "Сити".