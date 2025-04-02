Артета подтвердил, что Габриэль и Тимбер получили травмы против "Фулхэма"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета подтвердил, что его защитники Габриэль Магальяэс и Юрриен Тимбер получил травмы против "Фулхэма".

В понедельник вечером "Арсенал" одержал победу 2:1 над "Фулхэмом" и сократил отставание от лидирующего в Премьер-Лиге "Ливерпуля" до девяти очков.



Однако уже на 16-й минуте Артета был вынужден заменить Габриэля, который получил травму задней поверхности бедра, а во втором тайме Тимбер больше не смог терпеть дискомфорт в колене.



"Да, это вызывает беспокойство, потому что Габриэль никогда не просит замену. Он что-то почувствовал. Мы не знаем, насколько это серьезно".



"То же самое с Юрриеном. У него возникли сложности еще в самом начале матча. Ему удалось продолжить игру, но в какой-то момент он больше не мог терпеть", — цитирует Артету Daily Mail.



Добавим, в лазарете "Арсенала" также находятся защитники Бен Уайт, Риккардо Калафьори и Такехиро Томиясу, что выглядит тревожно для "канониров" в свете приближающегося противостояния с "Реалом" в четвертьфинале Лиги Чемпионов.