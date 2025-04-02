Эланга принес "Форест" победу над "Юнайтед"

"Ноттингем Форест" сделал еще один шаг к Лиге Чемпионов, одержав победу 1:0 над "Манчестер Юнайтед" благодаря быстрому во всех смыслых голу Энтони Эланги.

Единственной перестановкой в стартовом составе "лесников" оказался выход Энтони Эланги вместо Николаса Домингеса. Крис Вуд не успел залечить свое бедро.



В старт "красных дьяволов" вернулись Лени Йоро, Каземиро, Патрик Доргу и Джошуа Зиркзее, заменив Эйдена Хевена, Виктора Линделефа, Кристиана Эриксена и Расмуса Хейлунда.



Эланга оправдал свое появление на поле уже на пятой минуте. Энтони промчался через две трети поля, ворвался в штрафную по центру и расстрелял ворота — 1:0.



Забив быстрый гол, "Форест" отдал мяч сопернику и принялся выжидать возможности для контратак.



"Юнайтед" оказывал некоторое давление, но для гола этого было недостаточно. Лучшую возможность у гостей сравнять счет имел Диогу Далот, пробив головой в перекладину после подачи Бруну Фернандешем углового.



Второй тайм начался со зрелищного спасения Андре Онана после удара головой Райана Йетса, однако уже был зафиксирован офсайд.



После перерыва игра не изменилась. "Дьяволы" по-прежнему шли вперед большим числом, но серьезно напрячь соперника не могли. "Лесники" уверенно оборонялись, карауля возможности для контратак.



В итоге счет уже не изменился, хотя буквально на последних секундах матча Мурильо вынес мяч с линии ворот домашней команды.



"Форест" показал большой запас прочности, без особых проблем выдерживая давление "Юнайтед". Игра показала, почему эти две команды находятся в разных половинах таблицы.



"Ноттингем Форест" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче