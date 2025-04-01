Сака вернулся и принес "Арсеналу" победу над "Фулхэмом"

Букайо Сака Вернувшийся после 101 дня отсутствия Букайо Сака обеспечил "Арсеналу" победу 2:1 над "Фулхэмом".

Несмотря на выздоровление, свой первый с декабря матч вингер "канониров" Букайо Сака начал на скамейке запасных.

Наставник "дачников" Марку Силва поменял половину полевых игроков относительно поражения 0:3 от "Кристал Пэлас" в четвертьфинале Кубка Англии, среди прочих оказав доверие экс-полузащитнику "Арсенала" Эмилю Смит-Роу.

Начало матча оказалось омрачено для хозяев "Эмирейс" травмой Габриэля Магальэяса, вместо которого вышел Якуб Кивер.

Опасные моменты в игре отсутствовали — до 28-й минуты, когда Итан Нванери пробил по летящему мячу с отскоком от газона, но голкипер гостей Бернд Лено выручил свою команду.

Несмотря на довольно невыразительную игру, на 37-й минуте "Арсенал" открыл счет. Нванери с правого фланга сделал передачу в штрафную на Микеля Мерино, а тот обработал мяч и пробил с рикошетом от защитника — 1:0.

Свой первый момент "Фулхэм" создал только на 52-й минуте, когда Рауль Хименес ударом с острого угла проверил на бдительность Давида Райю.

Спустя пару минут "канониры" ответили своим моментом. Сыграв в стенку с Мартином Эдегором, Юрриен Тимбер оказался на углу вратарской но пробить Лено не смог.

Вскоре хозяева создали еще пару моментов и на 73-й минуте, наконец, сняли интригу насчет исхода матча. Едва появившийся со скамейки Сака сыграл голевой у дальней штанги после прострела Габриэля Мартинелли и скидки пяткой Мерино — 2:0.

В концовке "канониры" несколько расслабились. На 81-й минуте Родриго Мунис из убойного положения пробил головой мимо, но в компенсированное время исправился, поразив ворота Райи при помощи рикошета от Вильяма Салиба — 2:1.

"Арсенал" провел довольно позитивный второй тайм, несмотря на смазанную концовку. Выйдя на замену, Сака помог своей команде решить судьбу матча. Ложкой дегтя стала разве что вынужденная замена Габриэля.

"Арсенал" — "Фулхэм". Отчет о матче


Метки Арсенал, обзор матча, Премьер-Лига, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 01.04.2025 23:45

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Последние комментарии:




  1. lovrentiy 02.04.2025 00:02 # lovrentiy
    Честно Фулхэм мог забивать больше, но слишком корявое завершение.

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  2. redwhitegun 02.04.2025 00:02 # redwhitegun
    Перчик в деле)

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  3. narcot 01.04.2025 23:51 # narcot
    01.04.2025 19:37 #
    halamadrid94

    Арсенал - Фулхэм : фора 1(-1)

    Вулверхэмптон - Вест Хэм Х2 и тотал 1,5 больше

    Ноттингем Форрест - МЮ Х2 и тотал 4,5 меньше
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    Источник: http://fapl.ru/posts/113955/?c=1#c8036104

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  4. narcot 01.04.2025 23:49 # narcot
    чёт УХИХИХИХИХИХИХИ



    01.04.2025 17:04 #
    dexter

    Хохлам приветульки летят Оо)
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    В Таганроге после удара БПЛА введен режим ЧС

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  5. kukuruzko 01.04.2025 23:48 # kukuruzko
    Cака топ

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