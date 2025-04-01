Сака вернулся и принес "Арсеналу" победу над "Фулхэмом"

Вернувшийся после 101 дня отсутствия Букайо Сака обеспечил "Арсеналу" победу 2:1 над "Фулхэмом".

Несмотря на выздоровление, свой первый с декабря матч вингер "канониров" Букайо Сака начал на скамейке запасных.



Наставник "дачников" Марку Силва поменял половину полевых игроков относительно поражения 0:3 от "Кристал Пэлас" в четвертьфинале Кубка Англии, среди прочих оказав доверие экс-полузащитнику "Арсенала" Эмилю Смит-Роу.



Начало матча оказалось омрачено для хозяев "Эмирейс" травмой Габриэля Магальэяса, вместо которого вышел Якуб Кивер.



Опасные моменты в игре отсутствовали — до 28-й минуты, когда Итан Нванери пробил по летящему мячу с отскоком от газона, но голкипер гостей Бернд Лено выручил свою команду.



Несмотря на довольно невыразительную игру, на 37-й минуте "Арсенал" открыл счет. Нванери с правого фланга сделал передачу в штрафную на Микеля Мерино, а тот обработал мяч и пробил с рикошетом от защитника — 1:0.



Свой первый момент "Фулхэм" создал только на 52-й минуте, когда Рауль Хименес ударом с острого угла проверил на бдительность Давида Райю.



Спустя пару минут "канониры" ответили своим моментом. Сыграв в стенку с Мартином Эдегором, Юрриен Тимбер оказался на углу вратарской но пробить Лено не смог.



Вскоре хозяева создали еще пару моментов и на 73-й минуте, наконец, сняли интригу насчет исхода матча. Едва появившийся со скамейки Сака сыграл голевой у дальней штанги после прострела Габриэля Мартинелли и скидки пяткой Мерино — 2:0.



В концовке "канониры" несколько расслабились. На 81-й минуте Родриго Мунис из убойного положения пробил головой мимо, но в компенсированное время исправился, поразив ворота Райи при помощи рикошета от Вильяма Салиба — 2:1.



"Арсенал" провел довольно позитивный второй тайм, несмотря на смазанную концовку. Выйдя на замену, Сака помог своей команде решить судьбу матча. Ложкой дегтя стала разве что вынужденная замена Габриэля.



"Арсенал" — "Фулхэм". Отчет о матче