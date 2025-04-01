Слот: "Игроки "Ливерпуля" чувствуют себя свежими"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что его команда чувствует себя свежей после международного перерыва.

До этого международного перерыва "Ливерпуль" вылетел из Лиги Чемпионов, по пенальти уступив ПСЖ в четвертьфинале, а также был бит "Ньюкаслом" в финале Кубка Лиги.



Поэтому Слот чувствует, что благодаря сборным его игроки смогли отдохнуть душевно и физически после этих разочарований.



"Первые три перерыва были после одного-двух месяцев работы, этот же был после четырех месяцев непрерывной работы, поэтому этот перерыв нравится мне больше всего. Нравится по одной простой причине — мы играли четыре месяца подряд".



"Это был мой первый опыт игры вместо зимних каникул, поэтому этот перерыв мне понравился больше всего, в этом перерыве я нуждался больше всего".



"Психологический перерыв обеспечивается больше за счет того, что игроки оказываются в другой обстановке с другими партнерами по команде".



"Так что это, возможно, был хороший момент для перерыва после того, как вы проиграли два матча подряд. Без него вы были бы обязаны выиграть следующий матч, но если вы уехали в свои сборные, то начинаете все заново".



"Лучо (Диас) забил два гола (за сборную Колумбии), Коди Гакпо забил гол (за Голландию), поэтому некоторые наши игроки показали себя с очень хорошей стороны".



"Вспоминая о матче с ПСЖ, я не думаю, что за свои восемь или девять месяцев здесь я видел, чтобы мои игроки трудились так упорно, как они это делали те 120 минут".



"Возможно, именно поэтому мы выглядели уставшими в финале, но и, возможно, я недостаточно хвалю "Ньюкасл", который усложнил нам жизнь".



"Теперь наши игроки чувствуют себя чуть более свежими, нежели после обычного международного перерыва, потому что они не играли на выходных".



"Большинство из них имели несколько дней отдыха — три, четыре или пять — впервые за многие месяцы, поэтому я использую слово "свежие", — цитирует Слота Sky Sports.