"Брайтон" согласовал покупку Томми Уотсона

Томми Уотсон "Брайтон" объявил о приобретении вингера "Сандерленда" Томми Уотсона за 10 миллионов фунтов.

Уотсон согласовал с "Брайтоном" контракт до июня 2029 и официально присоединится к "чайкам" с открытием летнего транферного окна.

Уотсон, которому на следующей неделе исполняется 19 лет, дебютировал за "Сандерленд" в апреле 2023, к настоящему моменту сыграв 17 матчей за первую команду.

На международном уровне Уотсон представлял юношеские сборные Англии U-17 и U-18.

"Томми — интересный молодой талант, за которым мы следили значительный период времени. Он проводит превосходный сезон за "Сандерленд", совершив настоящий прорыв, и мы с нетерпением ждем, когда он присоединится к нам летом", — сообщил технический директор "Брайтона" Дэвид Уэйр.


Метки Брайтон, Сандерленд, трансферы, Уотсон

Автор mihajlo   

Дата 01.04.2025 22:00

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  1. burnley 01.04.2025 22:15 # burnley
    Нахуй Брайтону ещё один вингер то? У них и так молодых и перспективных вингеров хоть жопой жуй

    (ответить)

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