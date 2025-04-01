"Брайтон" согласовал покупку Томми Уотсона
"Брайтон" объявил о приобретении вингера "Сандерленда" Томми Уотсона за 10 миллионов фунтов.
Уотсон согласовал с "Брайтоном" контракт до июня 2029 и официально присоединится к "чайкам" с открытием летнего транферного окна.
Уотсон, которому на следующей неделе исполняется 19 лет, дебютировал за "Сандерленд" в апреле 2023, к настоящему моменту сыграв 17 матчей за первую команду.
На международном уровне Уотсон представлял юношеские сборные Англии U-17 и U-18.
"Томми — интересный молодой талант, за которым мы следили значительный период времени. Он проводит превосходный сезон за "Сандерленд", совершив настоящий прорыв, и мы с нетерпением ждем, когда он присоединится к нам летом", — сообщил технический директор "Брайтона" Дэвид Уэйр.
01.04.2025 22:00
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Нахуй Брайтону ещё один вингер то? У них и так молодых и перспективных вингеров хоть жопой жуй
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