"Брайтон" согласовал покупку Томми Уотсона

"Брайтон" объявил о приобретении вингера "Сандерленда" Томми Уотсона за 10 миллионов фунтов.

Уотсон согласовал с "Брайтоном" контракт до июня 2029 и официально присоединится к "чайкам" с открытием летнего транферного окна.



Уотсон, которому на следующей неделе исполняется 19 лет, дебютировал за "Сандерленд" в апреле 2023, к настоящему моменту сыграв 17 матчей за первую команду.



На международном уровне Уотсон представлял юношеские сборные Англии U-17 и U-18.



"Томми — интересный молодой талант, за которым мы следили значительный период времени. Он проводит превосходный сезон за "Сандерленд", совершив настоящий прорыв, и мы с нетерпением ждем, когда он присоединится к нам летом", — сообщил технический директор "Брайтона" Дэвид Уэйр.