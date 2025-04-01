Премьер-Лига начнет использовать SAOT с 12 апреля

Полуавтоматическая система определения офсайда (semi-automated offside technology, SAOT) будет впервые задействована в Премьер-Лиге в субботу, 12 апреля.

Напомним, изначально Премьер-Лига обещала внедрить SAOT после одного из осенних международных перерывов.



Однако боссы Премьер-Лиги остались не вполне довольны результатами тестирования, и внедрение SAOT было отложено до внесения необходимых улучшений.



Поклонники английского футбола уже успели ознакомиться с работой SAOT в Кубке Англии, и сегодня было объявлено, что Премьер-Лига начнет использовать технологию с 12 апреля, когда свои матчи, среди прочих, сыграют "Манчестер Сити" и "Арсенал".



SAOT, разработчиком которой является компания Genius Sports, будет установлена на каждом стадионе команд Премьер-Лиги, одновременно анализируя данные с камер в количестве до 30 штук.