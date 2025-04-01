Кейн не собирается назад в Премьер-Лигу

Нападающий немецкой "Баварии" Харри Кейн отреагировал на слухи о своем возвращении в Премьер-Лигу грядущим летом.

Ранее в этом сезоне стало известно, что контракт Кейна предусматривает отступные, после чего возобновились слухи об интересе "Манчестер Юнайтед" к Харри, которого "красные дьяволы" не смогли заполучить летом 2023.



Также 31-летнего Кейна сватают в "Ливерпуль", который готов избавиться от Дарвина Нуньеса и до сих пор не решил вопрос с будущим Мохамеда Салаха, но капитан сборной Англии никуда из Мюнхена не собирается.



"Да, кое-какие случайные истории действительно есть. Я не знаю, откуда они взялись, но я точно счастлив здесь в "Баварии", — сообщил Кейн ESPN.