Жоао Гомес связал свое будущее с "Вулверхэмптоном" до 2030 года

Полузащитник "Вулверхэмптона" Жоао Гомес заключил со своим клубом новый пятилетний контракт.

В январе 2023 "Вулверхэмптон" приобрел Гомеса у "Фламенго" за 12 миллионов фунтов, и с тех пор Жоао сыграл за "волков" 80 матчей, включая 31 в этом сезоне.



Благодаря своей игре за "Вулверхэмптон" 24-летний полузащитник получил прозвище "Питбуль" и стал вызываться в сборную Бразилии.



Также Гомеса уже достаточно давно сватают в большие клубы, включая "Манчестер Юнайтед", однако Жоао решил продлить свое пребывание на "Молинью".



"Я очень рад, потому что Жоао — командный игрок. Каждый раз он выкладывается на 100 процентов — и на тренировках, и в матчах. Он обладает мастерством, чтобы помогать этой команде и чтобы помочь этому клубу сделать следующий шаг".



"Он очень важен, потому что он является полузащитником, который обладает физической готовностью и мощью бегать 90 минут, и он молод. У него большой потенциал, и он может стать игроком топ-уровня", — сообщил главный тренер "Вулверхэмптона" Витор Перейра.