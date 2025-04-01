Саудиты уверены насчет Салаха
Боссы саудовской лиги уверены, что нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах по-прежнему рассматривает возможность переезда в их соревнование.
Сейчас Салах завершает свой восьмой сезон в "Ливерпуле", до сих пор не договорившись о продлении своего истекающего в конце июня контракта.
Как утверждает The Telegraph в эксклюзивном материале, Салах не закрывает дверь перед саудитами, хотя ранее пресса сообщала, что Мохамед хочет остаться в Европе.
Сообщается, что 32-летний египтянин "сохраняет интерес" к Саудовской Аравии, но сперва хочет выслушать окончательное предложение "Ливерпуля", потому что имеющееся сейчас на руках его не устраивает.
Претендентом номер один на Салаха среди саудовских клубов остается "Аль-Хиляль", но переход Мохамеда до клубного Чемпионата Мира выглядит маловероятным — будущее игрока едва ли будет решено в специальное трансферное окно с 1 по 10 июня.
01.04.2025 17:00
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