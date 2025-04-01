Холанд пропустит до семи недель

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поведал, что нападающий Эрлинг Холанд пропустит от пяти до семи недель.

Накануне "Сити" объявил, что Холанд будет направлен к профильному специалисту со своей лодыжкой, которую Эрлинг травмировал в матче Кубка Англии против "Борнмута" днем ранее.



Для "Сити" этот сезон будет продлен стартующим в июне клубным Чемпионатом Мира, поэтому Гвардиола не спешит отправлять Холанда в отпуск.



"Доктора сказали мне, что это займет от пяти до семи недель, поэтому, надеюсь, он будет готов до окончания сезона и клубного Чемпионата Мира. Без клубного Чемпионата Мира было бы по-другому".



"Иногда бывают года, когда такие вещи происходят. С нами это происходит весь сезон. Мне жаль игроков и жаль Эрлинга, что у нас так много травм. Надеюсь, он восстановится как можно скорее".



"У нас нет другого игрока с теми же навыками и особенными качествами, но нам придется адаптироваться. Много лет мы играли по-другому впереди. Это зависит от мастерства игроков. Мы постараемся найти решение", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.