"Челси" может добавить Петровича и Пендерса в первую команду

"Челси" по-прежнему не планирует покупать нового голкипера грядущим летом, но может добавить в первую команду одного из вратарей, которые сейчас находятся в аренде.

По ходу этого сезона главный тренер "Челси" Энцо Мареска успел попробовать на последнем рубеже Роберта Санчеса и Филипа Йоргенсена.



Из-за серии грубых ошибок Санчес утратил место в стартовом составе, но заменивший его Йоргенсен выглядел не слишком убедительно, поэтому недавно Мареска восстановил на воротах Роберта.



По информации The Telegraph, после окончания сезона "Челси" собирается проанализировать свою вратарскую ситуацию, но выходить на трансферный рынок для приглашения нового голкипера не будет.



"Челси" рассматривает возможность добавить в первую команду на следующий сезон Джордже Петровича и Майка Пендерса, которые сейчас выступают на правах аренды за "Страсбур" и "Генк", соответственно.



На балансе у "Челси" есть и другие голкиперы, но Петрович и Пендерс выглядят двумя наиболее вероятными кандидатами для конкуренции с Санчесом и Йоргенсеном. Подкрепление может прибыть уже к стартующему в июне клубному Чемпионату Мира.