Артета: "Это будет большое лето"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета признался, что связывает большие ожидания с летним трансферным окном.

Сейчас "Арсенал" третий сезон подряд участвует в чемпионской гонке Премьер-Лиги, но, судя по всему, вновь останется без титула. Не везет "канонирам" и на других фронтах, и Кубок Англии 2020 года остается их последним трофеем.



Поэтому Артета рассчитывает, что новый спортивный директор "Арсенала" Андреа Берта сможет привести игроков, благодаря которым команда сделает "следующий шаг".



"Это будет большое лето, и мы очень взволнованы насчет этого. Мы собираемся снова пойти в бой, и для этого мы хотим увеличить глубину и качество состава, а также свои навыки. Это необходимо, чтобы сделать следующий шаг".



"Каждое лето имеет большое значение, особенно учитывая количество доступных прямо сейчас игроков".



"Это будет большое лето по многим причинам, потому что в первую очень мы должны сохранить ту хорошую базу, которая у нас уже есть, и затем улучшить и развить команду", — цитирует Артету Sky Sports.