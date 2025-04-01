Слот отреагировал на слухи о договоренности Трента с "Реалом"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот отреагировал на слухи о том, что его защитник Трент Александер-Арнольд договорился с испанским "Реалом".

На прошлой неделе появилась информация, что Трент согласовал свой переход в "Реал", куда он отправится свободным агентом после окончания контракта с "Ливерпулем".



Однако на своей пресс-конференции перед матчем Премьер-Лиги против "Эвертона" Слот отказался спекулировать на эту тему, лишь заверив, что подобные спекуляции не влияют на Трента, а также на Виргила Ван Дейка и Мохамеда Салаха, чьи контракты тоже истекают в конце сезона.



"Ситуация такова, что он (Трент) травмирован. Он всецело сосредоточен на своем восстановлении".



"Мы никогда не отвлекались на эти спекуляции. Фокус Мо и Вирджа на том, чтобы выиграть мерсисайдское дерби. В случае с Трентом фокус на том, чтобы вернуться как можно скорее".



"Влияет ли это на него? Нет, потому что это длится восемь месяцев, и все эти игроки выступали так хорошо при таких обстоятельствах. На меня это совершенно не влияет", — цитирует Слота Sky Sports.