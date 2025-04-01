Ричардс: "Такая игра Рэшфорда — лучший способ заткнуть людей"

Бывший защитник "Манчестер Сити" Мика Ричардс отметил преображение нападающего Маркуса Рэшфорда в "Астон Вилле".

В минувшее воскресенье Рэшфорд, арендованный "Виллой" на вторую половину сезона у "Манчестер Юнайтед", открыл счет своим голам за бирмингемский клуб, прервав свою 120-дневную "засуху".



27-летний Рэшфорд отметился дублем против "Престона", чем помог "Вилле" одержать победу 0:3 и выйти в полуфинал Кубка Англии.



Ричардс чувствует, что такая игра — это лучший способ для Рэшфорда ответить своим критикам. По мнению Мики, ключом к преображению Маркуса является вера главного тренера "Виллы" Унаи Эмери.



"Он выглядит уверенным в себе и счастливым. Отправиться в "Виллу" было смелым шагом. Но когда у тебя есть тренер, который верит в тебя, ты можешь делать особенные вещи".



"Он в целом смотрится лучше, и его игра была великолепна во всех отношениях. Это лучший способ заткнуть людей. Люди задавали вопросы о том, что он не использует весь свой потенциал, но он нашел способ ответить".



"Мне действительно нравится игра Рэшфорда в этих зонах на краю, потому что он всегда стремится совершить рывок за спину защитнику", — сообщил Ричардс BBC.