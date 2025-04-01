Ричардс: "Такая игра Рэшфорда — лучший способ заткнуть людей"

Маркус Рэшфорд Бывший защитник "Манчестер Сити" Мика Ричардс отметил преображение нападающего Маркуса Рэшфорда в "Астон Вилле".

В минувшее воскресенье Рэшфорд, арендованный "Виллой" на вторую половину сезона у "Манчестер Юнайтед", открыл счет своим голам за бирмингемский клуб, прервав свою 120-дневную "засуху".

27-летний Рэшфорд отметился дублем против "Престона", чем помог "Вилле" одержать победу 0:3 и выйти в полуфинал Кубка Англии.

Ричардс чувствует, что такая игра — это лучший способ для Рэшфорда ответить своим критикам. По мнению Мики, ключом к преображению Маркуса является вера главного тренера "Виллы" Унаи Эмери.

"Он выглядит уверенным в себе и счастливым. Отправиться в "Виллу" было смелым шагом. Но когда у тебя есть тренер, который верит в тебя, ты можешь делать особенные вещи".

"Он в целом смотрится лучше, и его игра была великолепна во всех отношениях. Это лучший способ заткнуть людей. Люди задавали вопросы о том, что он не использует весь свой потенциал, но он нашел способ ответить".

"Мне действительно нравится игра Рэшфорда в этих зонах на краю, потому что он всегда стремится совершить рывок за спину защитнику", — сообщил Ричардс BBC.


Метки Астон Вилла, Ричардс, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 01.04.2025 12:00

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  1. dexter 01.04.2025 13:05 # dexter
    Через полгода включит режим депутата, к гадалке не ходи...

    (ответить)

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