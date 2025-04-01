Ричардс: "Такая игра Рэшфорда — лучший способ заткнуть людей"
Бывший защитник "Манчестер Сити" Мика Ричардс отметил преображение нападающего Маркуса Рэшфорда в "Астон Вилле".
В минувшее воскресенье Рэшфорд, арендованный "Виллой" на вторую половину сезона у "Манчестер Юнайтед", открыл счет своим голам за бирмингемский клуб, прервав свою 120-дневную "засуху".
27-летний Рэшфорд отметился дублем против "Престона", чем помог "Вилле" одержать победу 0:3 и выйти в полуфинал Кубка Англии.
Ричардс чувствует, что такая игра — это лучший способ для Рэшфорда ответить своим критикам. По мнению Мики, ключом к преображению Маркуса является вера главного тренера "Виллы" Унаи Эмери.
"Он выглядит уверенным в себе и счастливым. Отправиться в "Виллу" было смелым шагом. Но когда у тебя есть тренер, который верит в тебя, ты можешь делать особенные вещи".
"Он в целом смотрится лучше, и его игра была великолепна во всех отношениях. Это лучший способ заткнуть людей. Люди задавали вопросы о том, что он не использует весь свой потенциал, но он нашел способ ответить".
"Мне действительно нравится игра Рэшфорда в этих зонах на краю, потому что он всегда стремится совершить рывок за спину защитнику", — сообщил Ричардс BBC.
01.04.2025 12:00
Просмотров: 379
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Через полгода включит режим депутата, к гадалке не ходи...
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий