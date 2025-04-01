30-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей вторника

Во вторник, 1 апреля, тремя поединками стартует 30-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

АРСЕНАЛ — ФУЛХЭМ 21:45 Онлайн-трансляция Прогноз



"Арсенал" проиграл лишь один из 19 последних матчей в Премьер-Лиге (11 побед, 7 ничьих). В этом сезоне английского первенства вышедшие на замену игроки забили 13 голов за "Фулхэм" — больше, чем у любой другой команды. "Канониры" не потерпели ни одного поражения в 31 домашней встрече с "дачниками" в чемпионате (24 победы, 7 ничьих).



Вингер Букайо Сака восстановился после операции на задней поверхности бедра и готов сыграть за "Арсенал" впервые с декабря. Юрриен Тимбер оправился после болезни. Риккардо Калафьори пропустит несколько недель с полученной в сборной Италии травмой колена.



Сразу несколько игроков "Фулхэма", чьи имена главный тренер Марку Силва не уточнил, находятся под вопросом из-за болячек и усталости. Рис Нелсон против своего бывшего клуба не сыграет из-за повреждения задней поверхности бедра.



ВУЛВЕРХЭМПТОН — ВЕСТ ХЭМ 21:45



"Вулверхэмптон" набрал 10 очков в шести последних матчах Премьер-Лиги — как и в 12 предыдущих. "Вест Хэм" одержал только одну победу в шести последних выездных поединках чемпионата. "Молотобойцы" выиграли все три последние встречи с "волками".



Нападающий "Вулверхэмптона" Матеус Кунья продолжает отбывать свою четырехматчевую дисквалификацию. Йорген Ларсен сможет сыграть, несмотря на перелом ладони.



Нападающий "Вест Хэма" Никлас Фюллькруг возвращается в строй после травмы задней поверхности бедра. Крисенсио Саммервилл и Мичейл Антонио остаются в лазарете.



НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Ноттингем Форест" не проиграл ни одного из восьми последних домашних матчей в Премьер-Лиге (6 побед, 2 ничьи). "Манчестер Юнайтед" имеет возможность впервые в этом сезоне оформить две победы кряду в чемпионате. "Лесники" выиграли обе последние встречи с "красными дьяволами" в Премьер-Лиге.



Ведущие игроки "Форест" Морган Гиббс-Уайт и Крис Вуд находятся под вопросом.



"Юнайтед" снова может рассчитывать на выздоровевших Харри Магуайра с Лени Йоро и отбывшего дисквалификацию Патрика Доргу. Люк Шоу, Эйден Хевен, Лисандро Мартинес, Кобби Майну и Амад Диалло команде не помогут.