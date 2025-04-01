"Арсенал" договаривается с Сане

Лерой Сане и Микель Артета "Арсенал" проявляет серьезный интерес к Лерою Сане и уже ведет переговоры с вингером немецкой "Баварии".

В свое время главному тренеру "Арсенала" Микелю Артете, будучи ассистентом Хосепа Гвардиолы, довелось поработать с Сане в "Манчестер Сити".

Зная о том, что контракт Сане с "Баварией" истекает в конце сезона, Артета хочет воссоединиться с 29-летним игроком сборной Германии.

Сам Сане предпочиает остаться в Мюнхене и даже готов пойти на понижение зарплаты. Спортивный директор "Баварии" Макс Эберль остается в диалоге с игроком, но внутри клуба есть скептицизм насчет продления сотрудничества с Лероем.

Sky Sport Germany ожидает, что решение насчет будущего Сане будет принять в ближайшие одну-три недели.


Метки Арсенал, Бавария, Сане

Автор mihajlo   

Дата 01.04.2025 10:00

Количество просмотров Просмотров: 546

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. halamadrid94 01.04.2025 10:54 # halamadrid94
    Артета постепенно превращает Арсенал в Стоук Сити. Более улучшенной версии. Тот же акцент на стандарты , те же сбитые летчики в составе , та же неудобная для топов модель игры...

    (ответить)

  2. fitzkee 01.04.2025 10:45 # fitzkee
    Всех списанных решили подписать?

    (ответить)

  3. ivan-tns 01.04.2025 10:28 # ivan-tns
    Артета падальщик)

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: