"Арсенал" договаривается с Сане

"Арсенал" проявляет серьезный интерес к Лерою Сане и уже ведет переговоры с вингером немецкой "Баварии".

В свое время главному тренеру "Арсенала" Микелю Артете, будучи ассистентом Хосепа Гвардиолы, довелось поработать с Сане в "Манчестер Сити".



Зная о том, что контракт Сане с "Баварией" истекает в конце сезона, Артета хочет воссоединиться с 29-летним игроком сборной Германии.



Сам Сане предпочиает остаться в Мюнхене и даже готов пойти на понижение зарплаты. Спортивный директор "Баварии" Макс Эберль остается в диалоге с игроком, но внутри клуба есть скептицизм насчет продления сотрудничества с Лероем.



Sky Sport Germany ожидает, что решение насчет будущего Сане будет принять в ближайшие одну-три недели.