"Арсенал" договаривается с Сане
"Арсенал" проявляет серьезный интерес к Лерою Сане и уже ведет переговоры с вингером немецкой "Баварии".
В свое время главному тренеру "Арсенала" Микелю Артете, будучи ассистентом Хосепа Гвардиолы, довелось поработать с Сане в "Манчестер Сити".
Зная о том, что контракт Сане с "Баварией" истекает в конце сезона, Артета хочет воссоединиться с 29-летним игроком сборной Германии.
Сам Сане предпочиает остаться в Мюнхене и даже готов пойти на понижение зарплаты. Спортивный директор "Баварии" Макс Эберль остается в диалоге с игроком, но внутри клуба есть скептицизм насчет продления сотрудничества с Лероем.
Sky Sport Germany ожидает, что решение насчет будущего Сане будет принять в ближайшие одну-три недели.
01.04.2025 10:00
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Артета постепенно превращает Арсенал в Стоук Сити. Более улучшенной версии. Тот же акцент на стандарты , те же сбитые летчики в составе , та же неудобная для топов модель игры...
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Всех списанных решили подписать?
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Артета падальщик)
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