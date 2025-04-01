Аморим исключает уход Фернандеша

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим исключил расставание со своим капитаном Бруну Фернандешем.

На прошлой неделе в прессе появились слухи, что "Реал" рассматривает Фернандеша своей трансферной целью на грядущее лето и может предложить 90 миллионов фунтов за португальского полузащитника.



Однако Аморим совершенно не помышляет о расставании со своим лучшим игроком, у которого есть контракт до 2027 года. Рубен уже дал это понять своему соотечественнику.



"Нет, этому не бывать".



"Как я могу быть уверен? Он никуда не уходит, я уже сказал ему это".



"Я хочу, чтобы Бруну был здесь, потому что, возможно, в низший момент нашего сезона он..."



"Мы хотим снова выиграть Премьер-Лигу, поэтому мы хотим, чтобы лучшие игроки оставались с нами. Ему 30, но он по-прежнему так молод, потому что он играет 55 матчей каждый сезон, совершая минимум по 30 результативных действий".



"Мы контролируем ситуацию. Но я чувствую, что он действительно счастлив здесь, потому что он понимает, чего мы хотим. Он — болельщик "Манчестер Юнайтед", поэтому он действительно переживает".



"Иногда вы видите разочарование. Каждый говорит, что это не является хорошей вещью в исполнении капитана, но это лишь признак того, как сильно он хочет. Мы хотим обладать такого рода игроком", — цитирует Аморима BBC.