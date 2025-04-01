Артета высказался насчет назначения Берты в "Арсенале"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета высказался по поводу назначения Андреа Берты на должность спортивного директора.

В минувшее воскресенье "Арсенал" подтвердил назначение Берты, который предыдущие 12 лет провел в "Атлетико". У Артеты нет сомнений, что итальянский специалист усилит лондонский клуб.



"Думаю, это большое дополнение к клубу и команде. К команде, которая уже сформирована из множества отличных людей".



"У нас есть Рич (управляющий директор Ричард Гарлик), который всем управляет, а также Джеймс (директор по футбольным операциям Джеймс Кинг) и Джейсон (заместитель спортивного директора Джейсон Айто). Многие люди в клубе делают хорошую работу".



"Теперь нужно создать химию, и я верю, что Джош (Кроенке, сын владельца клуба) тоже всецело участвует в процессе), поэтому все мы рады принять его на борт".



"Он очень честный и прямой человек. Он обладает очень ясным видением того, чего он хочет. Он был так рад присоединиться к нам, и это тоже очень позитивная вещь, ведь у него было много других возможностей, а он выбрал нас".



"Теперь важно обеспечить его поддержкой и всей информацией, а ему важно делать то, что он уже много лет делает на высочайшем уровне и что очень впечатляет".



"Он окажет влияние на клуб. Он обладает этим опытом. У него есть характер, харизма, целеустремленность и воля побеждать, что будет очень заразно. Очень полезно, что у нас есть люди с таким опытом", — цитирует Артету Sky Sports.