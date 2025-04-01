"Сити" открыт к расставанию с Гюндоганом, Де Брюйне и Грилишем

Полузащитники Манчестер Сити "Манчестер Сити" открыт к расставанию с полузащитниками Илкаем Гюндоганом, Кевином Де Брюйне и Джеком Грилишем грядущим летом.

"Сити" планирует значительно обновить свой состав после этого разочаровывающего сезона, и особое внимание главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы будет уделено перестройке полузащиты.

Контракты 34-летнего Гюндогана и 33-летнего Де Брюйне истекают в конце июня, и в этом сезоне оба ветерана явно сделали недостаточно, чтобы заслужить новые сделки.

Контракт Грилиша рассчитан до 2027 года, однако уже второй сезон 29-летний англичанин переживает упадок формы и никак не может вернуться на прежний уровень.

По информации Sky Sport Germany, "Сити" готов попрощаться со всеми тремя, уже присмотрев себе двух новых полузащитников в лице Флориана Вирца из "Байера" и Хуго Ларссона из "Айнтрахта".


Метки Грилиш, Гюндоган, Де Брюйне, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 01.04.2025 07:00

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