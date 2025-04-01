Аморим: "Рэшфорд — не мой игрок"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим отказался рассуждать, получит ли нападающий Маркус Рэшфорд второй шанс на "Олд Траффорд".

Рэшфорд великолепно себя проявляет в "Астон Вилле", куда он отправился из "Юнайтед" в аренду на вторую половину сезона.



"Вилле" принадлежит опция выкупа Рэшфорда за 40 миллионов фунтов, однако огромная зарплата Маркуса ставит постоянный трансфер под вопрос.



По словам Аморима, он рад успехам Рэшфорда, однако Рубен ничего не обещает Маркусу.



"В данный момент Рэшфорд — не мой игрок, но если игрок проявляет себя в аренде, это является хорошей новостью для нашего клуба. Как уже было сказано, нам предстоит сыграть еще много матчей, а я сосредоточен на моей команде и моих игроках".



"Я строю планы на будущее, но в данный момент я не хочу говорить о будущем. Я просто хочу сосредоточиться на игре".



"Я действительно хорошо знаю Рэшфорда. Каждый знает, каким талантом он обладает. Я уже высказался насчет него. Он может быть игроком топ-уровня, если хочет".



"Поэтому я не удивлен, и то же самое с Антони. Хорошо видеть, что наши игроки проявляют себя в аренде, оказавшись в других обстоятельствах. Так бывает. Это хороший знак для клуба".



"Парни, давайте сосредоточимся на игре. Мы по-настоящему рады за наших игроков, которые хорошо играют в аренде", — цитирует Аморима Daily Mail.